Basquete de Ferraz se classifica para a 2ª fase da competição

A equipe do Novo Basquete Ferraz (NBF) conquistou recentemente, uma das nove vagas na Série Ouro, do Campeonato da Laba 2017/18 realizado pela Liga Amadora de Basquete (LABA), com sede no ABC paulista. O time ferrazense aguarda os resultados finais dos seis grupos para conhecer os adversários da fase seguinte da competição, que deve ocorrer em março.

Com 100% de aproveitamento na 1ª fase do certame, os ferrazenses venceram os cinco jogos que disputaram e garantiram a 1ª colocação do Grupo “A”. Foram 369 pontos marcados contra 300 dos adversários, o que resultou um saldo positivo de 69. “Nós tivemos uma boa participação na primeira fase do campeonato e queremos melhorar a nossa atuação nas demais etapas da competição. Para isso, vamos intensificar os treinos para aprimorar os fundamentos e pretendemos também, realizar amistosos no período que falta para encerrar a fase inicial”, adiantou o técnico Marcos Rogério Oliveira.

De acordo com Marcos Rogério, que também é diretor-presidente do Novo Basquete Ferraz, a equipe realiza treinamentos semanais no ginásio municipal Marcílio Guerra, na região central da cidade. “Nós desenvolvemos treinamentos em quadra, duas vezes por semana e Marcílio Guerra é o local de nosso mando de jogo quando as partidas são realizadas em Ferraz. A Prefeitura tem nos apoiado com essa logística que é muito importante para a manutenção da equipe”, destaca o dirigente.

“A temporada 2017/18 possui 34 equipes inscritas e após a finalização da primeira fase, 18 times se classificarão para a etapa seguinte, sendo 18 na Série Ouro e 16 na Série Prata. Acredito que depois do dia 24 (fevereiro), nós já teremos os novos grupos formados das duas séries e com isso, daremos início à 2ª Fase da competição”, explicou o presidente da Liga de Basquete, Eduardo Tadeu Arashiro de Almeida, o China. (Foto: Divulgação/NBF).