Beisebol de Mogi é vice-campeão em Atibaia

O Bunkyo Mogi Beisebol, na categoria Pré-Infantil, de crianças de nove e dez anos de idade, disputou, nos dias 7 e 8 de outubro, o XIII Torneio Takao Ono, na cidade de Atibaia, e voltou com o vice-campeonato, desbancando outras 10 equipes. Dentro os torneios de clubes disputados no ano de 2023, é o melhor resultado da equipe mogiana. Thyago Takahashi levou o troféu de melhor defensor interno; Henry Marchetti o segundo melhor rebatedor da competição; e Otto Furtado o receptor destaque do torneio.

Na final, o time mogiano enfrentou o Giants, mas não conseguiu segurar a potência do ataque do time da capital.

"É incrível como crianças de apenas nove e dez anos conseguem inspirar adultos dando exemplos dentro e fora de campo. Nós fomos para Atibaia desfalcados, sem o capitão do nosso time e o titular da posição de catcher (receptor). Mas os meus atletas mostraram o que é o espírito de um time, jogaram por eles, pelo Gustavo Sumyia, pelo clube. Jogaram honrando a camisa do Mogi", disse o técnico Paulo Marchetti.

O auxiliar técnico Walter Muktaka reforça as palavras do técnico, apontando com objetivdade, a razão do crescimento do time ao longo do ano. "É muito bom ganhar sim. Isso é consequência de muito treino e dedicação. A gente tem treinado de quatro a cinco vezes por semana. O dia inteiro e aos fins de semana, e isso traz resultado", comenta.

O Bunkyo Mogi Beisebol conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Neste ano, recebeu um importante estímulo por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, tendo a participação direta das empresas mogianas Embu, Hogänäs, Rud Correntes e Supermercados Shibata. "Toda criança de sete a 12 anos pode iniciar a prática do beisebol", convida Sergio Tavares, coordenador do Projeto Mogi Beisebol para Todos.

Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 99711-2262 ou enviar e-mail para mogibeisebolparatodos@gmail.com