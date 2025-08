Bezinha: Ecus joga neste sábado e um empate garante classificação às semis

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) joga hoje contra o Batatais pela segunda fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, conhecida como Bezinha. A partida acontece às 15 horas no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. Um empate basta para o Ecus se classificar às semifinais da competição.

A equipe lidera o Grupo 5 com nove pontos, a mesma quantidade do Mauá, que ocupa a 2ª posição. O saldo de gols deixa o time suzanense na liderança. O Batatais está em 3º com sete pontos e só passa o Ecus em caso de vitória. Guarulhos fecha o grupo na 4ª posição com quatro pontos, sem possibilidade de classificação.

Os dois primeiros colocados dos grupos se classificam para as semifinais. Quem vencer na próxima fase e chegar à final garante o acesso à Série A4 do Campeonato Paulista.

O Ecus só pode ser eliminado em caso de combinação de resultados. Caso perca para o Batatais e o Mauá pontue contra o Guarulhos no outro jogo, o time suzanense estará eliminado da competição.

Caso vença, o Ecus provavelmente passará para a semifinal como líder do grupo, a depender do resultado da partida entre Mauá e Guarulhos. Na ocasião de uma vitória do time mauaense, o saldo de gols será determinante para quem classifica em 1º e quem passa em 2º.

Transmissão

A partida começa às 15 horas e pode ser acompanhada pelo canal Paulistão no YouTube.

Outro grupo

No Grupo 4, o Tanabi já garantiu sua classificação na liderança, com 11 pontos, seis a mais que o 2º colocado.

A briga pela 2ª posição da chave está entre os outros três times do grupo: Assisense e Mauaense têm cinco pontos e o Independente de Limeira tem quatro. O Tanabi encara o Assisense, enquanto o Mauaense joga contra o Independente.

Na semifinal, a melhor e a pior campanhas se encaram, enquanto a 2ª e a 3ª melhores campanhas jogam contra na outra chave. Quem vencer esses jogos estará na final e com o acesso garantido.