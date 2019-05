Bicampeão olímpico Serginho conta sua trajetória em palestra nesta terça-feira em Suzano

Considerado o melhor líbero de todos os tempos, com muitas conquistas e bicampeão olímpico, Sérgio Dutra Santos, o Serginho, contará sua história de vitórias no vôlei e na vida em palestra nesta terça-feira (14), a partir das 10 horas, na Faculdade Piaget, em Suzano. A instituição de ensino superior e o idealizador do Projeto Vôlei Mania, João Marcondes, em parceria, trarão o atleta para a palestra que tem o tema "Acreditar". A atividade ocorrerá no auditório da faculdade e será direcionado para os elencos Sub-19 e Sub-20 de vôlei que estão disputando campeonatos estaduais de suas categorias, alunos que participam do Vôlei Mania, além de professores e estudantes do curso de Educação Física da Piaget. A presença de Serginho tem o objetivo de resgatar e impulsionar a paixão dos suzanenses pela modalidade, que, na década de 1990, fez de Suzano a "capital do vôlei", além de inspirar os jovens atletas e o público universitário.



A ideia de trazer o atleta surgiu em meio ao clima que a cidade vive desde a disputa dos jogos finais da Superliga Masculina de Vôlei, na Arena Suzano, além da força que Serginho tem no esporte, com uma história de vida que pode servir de inspiração para o público, como os alunos do Vôlei Mania, como explica João Marcondes: “Suzano está resgatando a paixão pela modalidade. O Serginho é um ícone mundial e tem uma trajetória tremenda. Através dessa palestra, nós estamos trazendo a oportunidade de mais pessoas conhecerem a história desse atleta, que é um exemplo para nossas crianças e jovens que frequentam projeto social Vôlei Mania. O Serginho é um espelho para que esse projeto se fortaleça”, disse Marcondes.

Tido como maior líbero da história do vôlei brasileiro, Serginho, que também ficou conhecido como Escadinha, proporcionará uma reflexão em torno do que é acreditar, com motivação dos participantes a iniciarem uma busca pelo autoconhecimento e, consequentemente, confiança no seu potencial, num mundo em que muitas pessoas estão cada vez mais desacreditadas.

Antes de brilhar nas quadras, Serginho viveu momentos difíceis em sua adolescência. Nascido em Diamante do Norte, no Paraná, o atleta cresceu em Pirituba, periferia de São Paulo, onde viu de perto o tráfico de drogas e a violência destruírem a vida de amigos, entre outras dificuldades relatadas no livro “Degrau por Degrau – a trajetória de Serginho, de Pirituba ao Olimpo”, de Daniel Bortoletto.

Hoje, o atleta é líbero do Corinthians/Guarulhos, time que disputa a Superliga de Vôlei Masculino. Recentemente, inaugurou o Instituto 10, com sede em Guarulhos, na Grande São Paulo, projeto que objetiva a inclusão social através do esporte.