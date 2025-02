Bortoleto estreia como piloto da Sauber em testes da F1 no Bahrein

O paulista Gabriel Bortoleto, de 20 anos, estreou nesta quarta-feira (26) como piloto da Sauber na fase de testes da pré-temporada de Fórmula 1, no Circuito de Sakhir (Bahrein). Ele é o primeiro brasileiro a voltar às pistas da principal categoria de automobilismo após a aposentadoria de Felipe Massa, em 2017. Bortoleto correu na sessão vespertina, que precisou se interrompida por queda de energia elétrica no autódromo, na metade do período total de quatro horas para testes..

No início da sessão vespertina, Bortoleto fez apenas oito voltas antes da suspensão, e não registrou tempo. Quando o fornecimento de luz foi reestabelecido, Bortoleto voltou à pista, completou 59 voltas, encerrando o treino em 12º lugar, uma posição à frente do heptacampeão Lewis Hamilton, recém-chegado à Ferrari. O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, fez a volta mais rápida do dia (1m30s430), tempo 0seg1 menor que o segundo colocado Geroge Russel, da Mercedes.

Bortoleto volta a testar o carro C45 da Sauber na quinta (27) e na sexta (28), últimos dois dias de pré-temporada no Bahrein. O jovem paulista tem como companheiro na escuderia suíça o alemão Nico Hülkenberg. A abertura da temporada 2025 da F1 ocorrerá em 16 de março, com o Grande Prêmio da Austrália.