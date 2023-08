Brasil empata com a Jamaica e é eliminado da Copa do Mundo, a última da Marta

A Seleção Brasileira empatou em 0 a 0 com a Jamaica na manhã desta quarta-feira (2), em Melbourne, na Austrália, e foi eliminada na fase de grupos. É a terceira eliminação da seleção brasileira na fase de grupos. As outras aconteceram em 1991 e 1995.



O empate com as jamaicanas marca a despedida de Marta das Copas. A camisa 10, que foi titular no duelo diante das jamaicanas e deixou o campo na etapa final, dá adeus ao torneio como a maior artilheira da história dos Mundiais (de homens e mulheres) com 17 gols, mas sem nenhum título.



O mais perto que a Rainha do Futebol chegou de uma conquista foi em 2007, quando o Brasil ficou com o vice-campeonato contra a Alemanha. Ao todo, ela disputou seis Copas e só não marcou gols na atual edição.



“É difícil falar. Não era nos meus piores pesadelos a Copa que eu sonhava. O povo brasileiro pedia renovação, está tendo a renovação, a única velha sou eu e talvez a Tamires perto de mim. A maioria do time é de meninas talentosas com um caminho enorme pela frente. Termino aqui, mas elas continuam”, afirmou Marta na saída do gramado.



Com o empate, a Jamaica garantiu o segundo lugar do grupo F com 5 pontos, um a mais que o Brasil, e se classificou às oitavas de final. A França, que venceu o Panamá por 6 a 3 no outro jogo do grupo, passou na primeira colocação, com 7.



A Seleção Brasileira foi superior às jamaicanas durante toda a partida, mas não conseguiu transformar essa superioridade em gols.



Antes de entrar em campo nesta quarta, a seleção havia goleado o Panamá por 4 a 0, o que gerou uma falsa sensação de favoritismo, e perdeu para a França por 2 a 1.