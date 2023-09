Para este início de jornada de Diniz, o treinador terá missões a resolver. Primeiro no setor defensivo. Gol, laterais e zaga têm disputas abertas às vésperas do primeiro jogo do Brasil nas Eliminatórias para a Copa de 2026.

Esse será o primeiro teste do treinador interino, que ainda comanda o Fluminense.

A seleção brasileira enfrenta nesta sexta-feira a Bolívia, no primeiro jogo sob comando de Fernando Diniz. O jogo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e será às 21h45.