Brasil perde de virada para o Japão pela primeira vez na história

A Seleção Brasileira perdeu de virada para o Japão na manhã desta terça-feira (14), em um amistoso em Tóquio. Foi a primeira derrota do Brasil para a seleção japonesa na história.

Brasil abriu o placar no primeiro tempo com dois gols, de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli. Já no segundo tempo, os donos da casa cresceram e venceram por 3 a 2, em um espaço de 25 minutos. Minamino, Nakamura e Ueda marcaram os gols para os japoneses.

Foi a primeira vez que a Seleção Brasileira saiu derrotada em uma partida oficial após abrir dois gols de vantagem. Está é a segunda derrota de Ancelotti no comando.