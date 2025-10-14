Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 14/10/2025
Esportes

Brasil perde de virada para o Japão pela primeira vez na história

Seleção Brasileira chegou a abrir 2 a 0 no placar

14 outubro 2025 - 09h45Por Da Reportagem Local
- (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

A Seleção Brasileira perdeu de virada para o Japão na manhã desta terça-feira (14), em um amistoso em Tóquio. Foi a primeira derrota do Brasil para a seleção japonesa na história.

Brasil abriu o placar no primeiro tempo com dois gols, de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli. Já no segundo tempo, os donos da casa cresceram e venceram por 3 a 2, em um espaço de 25 minutos. Minamino, Nakamura e Ueda marcaram os gols para os japoneses.

Foi a primeira vez que a Seleção Brasileira saiu derrotada em uma partida oficial após abrir dois gols de vantagem. Está é a segunda derrota de Ancelotti no comando.

