Brasil perde por 4 a 2 para Senegal em terceiro amistoso pós-Copa

A seleção brasileira perdeu por 4 a 2, de virada, para Senegal, em amistoso realizado em Lisboa. Esta é a segunda derrota do Brasil após a Copa do Mundo.

Os gols da partida foram marcados por Lucas Paquetá com 11 minutos e tomou o empate com Diallo, aos 22 minutos. Na volta do segundo tempo levou a virada com gol contra de Marquinhos, aos 7 minutos. Em seguida, aos 10 minutos, Mané fez golaço de fora da área. Marquinhos então fez o segundo do Brasil aos 13 minutos. No fim do jogo, Ederson cometeu pênalti e Mané novamente fez.

O confronto desta terça foi o último compromisso da seleção brasileira antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em setembro, o Brasil enfrentará a Bolívia, em casa, e o Peru, fora.

Até lá, é esperado que o nome de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, seja confirmado como novo técnico do Brasil.

Embora não haja até o momento uma confirmação por parte da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a entidade tem um acordo verbal com o treinador italiano para que ele assuma o comando da equipe após o término de seu contrato com o clube da Espanha, em junho de 2024.