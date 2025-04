Bunkyo Mogi tem dois atletas convocados para a Seleção Brasileira de Beisebol

Os atletas Emerson Mukotaka e Henry Marchetti, do Bunkyo Mogi Beisebol, foram convocados para a Seleção Brasileira de Beisebol que disputará o 43º Campeonato Mundial Nanshiki de Beisebol Infantil sub-12 2025, no Japão.

A apresentação dos atletas convocados e o primeiro treino da seleção brasileira ocorrerá no próximo dia 26 de abril (sábado) às 7 horas em Santana de Parnaíba. A competição acontece entre os dias 25 e 28 de julho.

Emerson Mukotaka e Henry Marchetti, ainda prestes a completar 12 anos, são arremessadores e infielders da equipe do Bunkyo Mogi Beisebol e filhos de ex-atletas da modalidade, Walter Mukotaka e Paulo Marchetti, que juntos com Eliana Sumiya e Juliana Reis sempre incentivaram os filhos a praticar o esporte, como parte da formação educacional. Os pais atuam como técnicos do Mogi Beisebol desde 2022.

A delegação brasileira que vai ao Japão, ainda conta com Técnico Erico Morita, como Auxiliares: Vagner Nackachima e Wilson Nakata e como Chefe da Delegação, Ricardo Iguchi, além de atletas das cidades de Campinas, Cotia, Curitiba, Marília, Maringá, Presidente Prudente e Santana do Parnaíba.

Este é o terceiro ano consecutivo que a seleção brasileira conta com representação mogiana, para o campeonato mundial disputado no Japão, que em especial sempre traz boas recordações à Mogi das Cruzes, já que em 1990, o Brasil se sagrou campeão mundial, tendo à frente da comissão técnica um técnico de Mogi, o Sensei Mitiaki Yamamoto e o atleta Fernando Sato como um dos destaques do torneio.

Juliano Abe, Manager Geral do Bunkyo Mogi Beisebol, conta como foi a reação com a notícia recebida: “É óbvio que todo atleta selecionado é merecedor da convocação, mas sentíamos que a seleção tinha como obrigação convocar o Emerson e o Henry. Esses dois tinham que representar o Brasil! Digo isso não pelo fato de serem do Mogi Beisebol, mas pela grande qualidade técnica de ambos, pela dedicação nos treinos, pelo esforço e empenho de seus pais, e por eles representarem na essência, aquilo que o nosso Diretor-Presidente, Sadao Isuyama, prega: eles personificam o verdadeiro espírito do jogador de beisebol (dedicação, resiliência, altruísmo, companheirismo e estratégia). Torço muito para que outras crianças e famílias possam compartilhar dessa alegria que hoje toma conta da família do Mogi Beisebol e que esses 2 continuem sendo o exemplo para crianças e adultos.”

O Bunkyo Mogi Beisebol conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Cruzes e do Governo do Estado de São Paulo, tendo a participação direta das empresas mogianas Embu, Jal, Hogänäs, Rinnai, Rud Correntes e Supermercados Shibata. “Esperamos que resultados como esse possam dar maior confiança às empresas parceiras, aos patrocinadores, aos amigos do Mogi Beisebol para que continuem investindo no esporte e na transformação de uma sociedade através de uma ferramenta tão eficaz como é o beisebol”, diz Sadao Isuyama, Diretor Presidente do Bunkyo Mogi Beisebol.

Os interessados podem entrar em contato pelo whatsapp (11) 99711-2262 ou enviar e-mail para o endereço eletrônico mogibeisebolparatodos@gmail.com.