Campeão Brasileiro de beisebol será definido no domingo

Neste domingo, dia 12, a partir das 9hs, o Centro Esportivo do Bunkyo receberá a final da Divisão AAA do Campeonato de Beisebol Amador (CBA), que será disputada entre as equipes Tomateros da cidade de Suzano e Brotherhood de Atibaia. No mesmo dia, logo após a final, também ocorre uma das semifinais da Divisão AA, que é a divisão de acesso, entre os times Monarchs e Blue Labels.

O CBA é o principal campeonato da modalidade disputada entre adultos, reunindo 18 times divididos em 2 Divisões que disputam jogos em turno e returno até a definição dos 4 semifinalistas em cada Divisão. Atletas federados, e até atletas que já passaram por ligas profissionais de beisebol participam do campeonato.

Vitor Rodrigues, um dos dirigentes do CBA e também atleta de beisebol explica que a modalidade vem passando por um grande crescimento e a medalha de prata conquistada pela seleção brasileira é reflexo desse desenvolvimento. “Nós temos hoje, além dos 18 times inscritos na liga, outros 10 times na fila de espera para disputar o CBA”.

Nessa mesma linha de pensamento, Juliano Abe, manager geral do Bunkyo Mogi Beisebol, ainda acrescenta: “Acho que tudo decorre do trabalho intenso de centenas de pessoas ligadas ao beisebol. E esse trabalho contínuo faz com que criemos um ambiente favorável de desenvolvimento da modalidade. Retomamos as atividades em Mogi no fim de 2021, início de 22. O principal astro do esporte na liga americana é um japonês, cuja colônia, aqui no Brasil foi e ainda é a grande responsável pela manutenção da modalidade. A ESPN tem transmitido jogos de beisebol profissional durante toda a temporada americana. Nossa seleção conquistou uma medalha inédita e o beisebol voltará para as olimpíadas em 2028, ou seja, os ventos da bolinha costurada estão soprando a favor”.

O Brotherhood chega a final tendo conquistado a melhor campanha na fase classificatória com 14 vitórias e apenas 2 derrotas, e mais corridas (Runs) e corridas impulsionadas (RBI) que o seu oponente Tomateros, que por sua vez, fez a 2ª melhor campanha da fase inicial com 12 vitórias e 4 derrotas e aposta na potência de sua linha de rebatedores que foi capaz de rebater o triplo de Homeruns que o seu adversário, e também pelo fato de jogar em casa.

O Tomateros, time da cidade de Suzano, certamente jogará com a torcida a seu favor. “a retomada do beisebol em Mogi se deve também à ajuda dos integrantes do Tomateros. Vários atletas do time doaram seu tempo para nos auxiliar na reestruturação e até nos eventos de arrecadação. O time doou bolas, tacos, capacetes e certamente contará com a torcida do Bunkyo Mogi”, acrescenta Juliano Abe.

O Centro Esportivo do Bunkyo está localizado na Av. Japão, 5919 no bairro de Porteira Preta. A entrada é gratuita.