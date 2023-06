Carlo Ancelotti vai assumir a seleção a partir de 2024, afirma jornalista André Rizek

Carlo Ancelotti será o treinador da seleção brasileira a partir de 2024, segundo informou o jornalista e apresentador do SporTV, André Rizek. Este foi o desfecho dos dois encontros que o italiano e o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, tiveram na Espanha semana passada.

Segundo explicou Rizek, legalmente Ancelotti não pode assinar nenhum contrato até janeiro (seis meses antes do fim de seu vínculo com o Real Madrid). Mas a entidade entende já ter garantias do negócio. Uma delas é que Ancelotti vai indicar alguém, na Europa, para fazer a transição na seleção, até sua chegada.

Este profissional vai dividir a tarefa com Ramon Menezes, que será responsável por acompanhar os jogadores que atuam no Brasil.

O Real Madrid, segundo informou o jornalista, já está ciente de todos os passos. Nem CBF, nem o clube espanhol farão qualquer tipo de anúncio até janeiro. Até lá, teremos apenas informações de bastidor.