CBF anuncia mudanças no Brasileirão, Copa do Brasil e Estaduais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta quarta-feira (30) o calendário do futebol profissional masculino brasileiro para a temporada de 2026 e o planejamento até 2029, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Novo calendário traz mudanças no Brasileirão, Copa do Brasil, Estaduais e demais competições.

O principal objetivo é garantir mais racionalidade e equilíbrio ao calendário, oferecendo mais jogos à base da pirâmide do futebol brasileiro, e reduzir o número de partidas disputadas pelos clubes da Série A.

Desta forma, a entidade aumentou o número de participantes da Copa do Brasil e diminuiu o número de datas para clubes da Série A; reduziu os campeonatos estaduais de 16 para 11 datas, com manutenção do período de duração de 11 de janeiro a 8 de março); reformulou e ampliou as vagas para a Série C, a partir de 2027, e a Série D, já no próximo ano; estipulou um calendário específico para os campeonatos regionais, sem sobrepor os campeonatos estaduais, adotou um novo formato para a Copa Verde, retomando a Copa Norte e criando a Copa Centro-Oeste, e promoveu a criação da Copa Sul-Sudeste; manteve o formato e antecipou os começos das Séries A e B, que serão paralisadas durante a Copa do Mundo Masculina; e definiu que clubes participantes de competições continentais não disputam torneios regionais.

Em 2024, os 20 clubes da Série A estiveram entre os 21 com mais jogos no ano em todo o mundo, dos quais sete disputaram pelo menos 70 partidas: Red Bull Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Athletico-PR, Atlético-MG e Botafogo. Ampliando o recorte para os 40 que mais entraram em campo, times do Brasil jogaram, em média, 67,4 partidas, e os demais deste escopo, 57,2.

Enquanto estas equipes se viam em um contexto de sobrecarga de jogos, outras estavam subutilizadas, cujo ano permitia o uso de mais datas. Dos 882 clubes registrados na CBF, atualmente 124 disputam as quatro Séries do Campeonato Brasileiro, número que representa que 14% das equipes têm um calendário nacional.

No novo calendário, a CBF visa proporcionar um crescimento esportivo e técnico às equipes, dar mais robustez e previsibilidade ao calendário, fomentar a performance e o planejamento, tornar as competições mais atrativas para investimentos e torcedores e valorizar os produtos da entidade, além de estimular a cadeia produtiva do esporte e a geração de empregos.

O evento contou com a abertura do presidente da CBF, Samir Xaud, que destacou que o calendário nacional era uma das prioridades de sua gestão, e com a apresentação do diretor de Competições, Julio Avellar, que apresentou as mudanças.

“O processo de elaboração do novo calendário foi amplamente debatido. A CBF ouviu clubes, federações, representantes do mercado, e contou com a colaboração de diversas áreas internas. Aqui, quero especialmente fazer um agradecimento às federações, pela compreensão e parceria. Foi um trabalho coletivo, técnico e transparente. 2026 ainda será um ano de transição, mas toda caminhada precisa de um primeiro passo. Este primeiro passo será dado hoje”, afirmou o presidente da CBF, Samir Xaud.

“Gostaria de exaltar a coragem do presidente Samir em promover mudanças tão profundas num assunto de tanta importância como o calendário do futebol brasileiro. Demos o primeiro passo na redução do excesso de jogos para clubes de Série A e ao mesmo tempo vamos promover mais oportunidades para federações e clubes em competições nacionais, democratizando o futebol brasileiro. Times que passavam meses inativos, após seus Estaduais, agora terão competições nacionais para jogar”, disse Julio Avellar, diretor de Competições.

Impactos do novo calendário do futebol profissional masculino brasileiro em 2026:

Redução de até 15% no número de partidas por temporada de clubes da Série A; aumento de 26% em clubes com divisão nacional; criação de 82 novas vagas para competições organizadas pela CBF; ampliação do investimento em competições para R$ 1,3 bilhão; salto de 11% na quantidade de jogos organizados pela CBF; participação das 27 Federações Estaduais em competições regionais.

O calendário foi desenhado tendo em vista os calendários divulgados por FIFA e Conmebol, os desafios que um país de dimensões continentais como o Brasil impõe e a tendência de aumento das competições internacionais, casos da Copa do Mundo Masculina, que saltou de 32 para 48 países, e da Copa do Mundo de Clubes, disputada pela primeira vez entre junho e julho deste ano.

Veja as mudanças:

Estaduais

- Início em 11 de janeiro e término em 8 de março

- Redução de 16 para 11 datas do calendário nacional

- Liberação do calendário, menos desgaste físico dos atletas, economia para clubes de menor investimento, mais equilíbrio com capacidades de investimento diferentes e valorização técnica dos estaduais

Copa do Brasil

- Início em 18 de fevereiro e término em 6 de dezembro

- Aumento de 92 para 126 clubes, tornando a competição ainda mais democrática

- Entrada dos 20 clubes da Série A na 5ª Fase, oferecendo maior tempo de descanso e treino

- Redução de 1 a 3 datas especificamente para clubes da Série A

- Crescimento de 80 para 102 vagas destinadas às Federações Estaduais

- Aumento de 122 para 155 partidas

- 5 fases antes das oitavas de final

- Final em jogo único e que encerrará o calendário nacional, com apelo esportivo, comercial e turístico

- Em 2027, serão 128 clubes participantes, com a entrada dos campeões de Copa Norte, Copa Centro-Oeste e Copa Sul-Sudeste

Critério de participação

Critério 1: 20 vagas para clubes classificados à Série A de 2026

Critério 2: 4 vagas para clubes campeões em 2025 de Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D

Critério 3: 102 vagas para clubes classificados nas competições estaduais de 2025, excluídos os anteriores, considerando o Ranking Nacional de Federações de 2026

- Federação ranqueada como 1 e 2: 6 vagas

- Federação ranqueada como 3 e 5: 5 vagas

- Federação ranqueada como 6 e 14: 4 vagas

- Federação ranqueada como 15 e 27: 3 vagas

Formato de disputa de 2026

1ª Fase: 28 clubes menores ranqueados no Critério 3 - Partida única - 14 jogos

2ª Fase: Entrada de 74 clubes melhores ranqueados no Critério 3 - Jogos de ida e volta - 88 clubes e 44 jogos

3ª Fase: Entrada dos campeões de Copa do Nordeste, Copa Verde e das Séries C e D - Partida única - 48 clubes e 24 jogos

4ª Fase: 24 clubes classificados a partir dos duelos da 3ª fase - Partida única - 12 jogos

5ª Fase: Entrada dos 20 clubes da Série A – Jogos de ida e volta - 32 clubes e 32 jogos

Oitavas de Final: 16 clubes classificados a partir da 5ª fase - Jogos de ida e volta - 16 partidas

Quartas de Final: 8 clubes classificados a partir das oitavas de final - Jogos de ida e volta - 8 partidas

Semifinal: 4 clubes classificados a partir das quartas de final - Jogos de ida e volta - 4 partidas

Final: Decisão do título entre os finalistas em partida única

Série A

- Início em 28 de janeiro e término em 2 de dezembro, com campeonato sendo jogado durante todo o ano

- Manutenção do formato atual em 2026

- Nova cultura será uma quebra de paradigma e possibilitará o aumento do recesso para jogadores, maior apelo comercial e melhoria do produto, além de um calendário mais equilibrado

Série B

- Início em 21 de março e término em 28 de novembro, estendendo a duração do campeonato e possibilitando o aumento do recesso para jogadores

- Manutenção do formato atual em 2026

- Competição começará duas semanas após o término dos estaduais

Série C

- Início em 5 de abril e término em 25 de outubro

- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

- 20 Clubes participantes, com a manutenção do formato atual

- Descenso de 2 clubes para a Série D de 2027

Mudanças em 2027

- 24 clubes participantes, com a manutenção do formato atual

- Descenso de 2 clubes para a Série D de 2028

Mudanças em 2028

- 28 clubes participantes

- Novo formato com 2 grupos e 14 clubes em cada, com jogos de ida e volta

- Descenso de 6 clubes para a Série D de 2029

Série D

- Início em 5 de abril e término em 13 de setembro

- Aumento de 64 para 96 clubes, assegurando maior inclusão nacional

- 6 clubes vão garantir acesso à Série C

- Manutenção da proporção de vagas de acesso

- Aumento de 510 para 610 partidas

- Mínimo de 10 a 14 partidas por clube

- Máximo de 22 partidas para os dois finalistas

- Criação dos Playoffs, garantindo mais emoção e competitividade às equipes

- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

Critério de participação

Critério 1: 4 vagas para 4 clubes que descenderam da Série C de 2025

Critério 2: 64 vagas para Federações Estaduais, considerando o Ranking Nacional de Federações de 2026

Critério 3: 28 vagas para os clubes que atingiram a 2ª fase da Série D de 2025, excluídos os classificados pelos critérios anteriores

Critério 4: Vagas restantes através do Ranking Nacional de Clubes, após a aplicação do Critério 3, considerando os clubes já classificados pelos critérios anteriores

Formato de disputa

1ª Fase (Grupos): 16 grupos de 6 clubes - Partidas de ida e volta - 480 partidas nesta fase - 4 melhores colocados de cada grupo avançam

2ª Fase: 32 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta

3ª Fase: 16 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta - Todos os clubes garantidos na Série D do ano seguinte

Oitavas de Final: 8 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta

Quartas de Final: 4 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta

Playoffs: Disputados entre os clubes que não avançarem à semifinal para definir 2 vagas de acesso à Série C do ano seguinte

Semifinal: 2 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta - Clubes já com vaga para a Série C do ano seguinte

Final: Decisão do título em jogos de ida e volta

Copa do Nordeste

- Início em 25 de março e 7 de junho, com garantia de período definido no calendário

- Aumento de 16 para 20 clubes

- Redução de 13 para 10 datas

- Total de 60 partidas

- Clubes que disputam torneios da CONMEBOL não participam

- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

- Clássicos locais preservados no confronto entre grupos

Mudança no critério de participação

Critério 1: 9 vagas para os campeões estaduais de 2025

Critério 2: 9 vagas para os vice-campeões estaduais de 2025

Critério 3: 2 vagas adicionais para as melhores Federações por meio do Ranking Nacional de Clubes de 2026

Novo formato de disputa

1ª Fase (Grupos): 4 grupos, com 5 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 50 partidas nesta fase

2ª Fase (Quartas de Final): 4 grupos de 2 clubes em partidas únicas

3ª Fase (Semifinais): Semifinalistas decidem a vaga na final em duelos de ida e volta

4ª Fase (Finais): Decisão do título em jogos de ida e volta

Copa Verde

- Início em 25 de março e término em 7 de junho, com garantia de período definido no calendário

- Aumento de 30 para 70 partidas

- Manutenção de 24 clubes participantes, com mínimo de cinco jogos para cada time e máximo de 10 jogos para os finalistas

- Clubes que disputam torneios da CONMEBOL não participam

- Título será decidido entre o campeão da Copa Norte, que retorna ao calendário nacional, e a Copa Centro-Oeste, criada a partir de 2026

- Clubes de Tocantins e Espírito estarão inseridos na Copa Centro-Oeste

- Finalistas da Copa Verde garantem vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

- Clássicos regionais preservados no confronto entre grupos

Mudança no critério

Critério 1: 12 vagas para os campeões estaduais de 2025

Critério 2: 10 vagas para os vice-campeões estaduais de 2025 ou os campeões de torneios seletivos

Critério 3: 2 vagas, via Ranking Nacional de Clubes da CBF; considerando a Federação maior ranqueada da Copa Norte (1 vaga) e da Copa Centro-Oeste (1 vaga)

Novo formato de disputa

1ª Fase (Grupos): 4 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 60 partidas nesta fase - Copa Norte (Grupos A e B) e Copa Centro-Oeste (Grupos C e D)

2ª Fase (Quartas de Final): Correspondem à semifinal da Copa Norte e Copa Centro-Oeste - 4 grupos de 2 clubes em partidas únicas

3ª Fase (Semifinais): Correspondem à final da Copa Norte e Copa Centro-Oeste - 2 grupos de 2 clubes em partidas de ida e volta para cada Copa

4ª Fase (Finais): Decisão do título em jogos de ida e volta entre os campeões da Copa Norte e Copa Centro-Oeste

Copa Sul-Sudeste

- Criação do torneio, que terá 12 clubes

- Início em 25 de março e término em 7 de junho, período exclusivo para a competição

- Total de 42 partidas e 10 datas

- Pelo menos 6 jogos para 12 clubes e máximo de 10 jogos para os finalistas

- Clubes que disputam torneios da CONMEBOL não participam

- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027

- Clássicos locais preservados no confronto entre grupos

Critério de participação

Critério 1: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025

Critério 2: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025

Formato de disputa

1ª Fase (Grupos): 2 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 36 partidas nesta fase

2ª Fase (Semifinais): 2 melhores colocados de cada grupo avançam e decidem a vaga em jogos de ida e volta

3ª Fase (Finais): Decisão do título em jogos de ida e volta