Ciclista da Região recebe registro do Guiness Book por recorde mundial

O arquiteto Antônio Silva Pinto, de 47 anos, recebeu um registro do Guiness Book- o livro dos recordes. Conhecido como Tonheca, é atleta amador e dedica-se ao ciclismo, modalidade que o levou à quebra do recorde mundial de maior distância pedalada em um rolo livre, no período de 12 horas. O feito ocorreu em 24 de julho de 2017, na Praça Padre João Menendes, no centro de Salesópolis. O último recordista do título do Guiness World Records pedalou o equivalente a 480 quilômetros, na categoria rolo livre, na Ucrânia. Tonheca conquistou 508,3 quilômetros, valendo-se de técnicas de ioga e auto-hipnose.

O rolo é um equipamento de treinamento utilizado pelos ciclistas. Funciona como uma esteira, em que a bicicleta desliza sem sair do lugar e é uma das categorias concorridas no Guiness. Tonheca escolheu um dia de inverno para realizar a experiência, que exige ser desempenhada em um local público. O ciclista se postou diante da Paróquia de São José, matriz de Salesópolis, e iniciou a pedalada às 8 horas daquela segunda-feira. Atingiu o recorde do ucraniano após 11 horas e 22 minutos de resistência.

Completar 12 horas de prova exigiu preparo e a colaboração de um staff disposto a auxiliar a alimentação do atleta durante a experiência. Além disso, o assédio do público foi um desafio para o equilíbrio e atenção do ciclista. Foram dois litros de suco de açaí, dois litros de água, seis pães, uma porção frango e purê de batatas. E a pausa mais demorada para se alimentar somou três minutos e 40 segundos.

A pedalada estacionada foi até as 20 horas daquele dia. Mas, para Tonheca, a bike viajou para Mogi das Cruzes, Arujá, Santa Isabel, chegando a Guaratinguetá e retornado a Salesópolis. Isso porque o atleta é adepto da auto-hipnose. “Criei um percurso virtual, fui a vários lugares para completar 508 quilômetros. Respirar é fundamental, por isso também usei técnicas da ioga para não me cansar”.

O arquiteto encontrou o ciclismo em 2010, quando ainda treinava a arte marcial japonesa kendo. Para frequentar as aulas, ministradas em Mogi, Tonheca passou a realizar o trajeto à Salesópolis de bicicleta. Duas horas na estrada virou paixão. Logo, passou a participar das provas de longas distâncias, chamadas Audax Randounners, que tem 200 quilômetros como o mínimo a completar.

A próxima aventura planejada pelo ciclista é uma viagem do Oiapoque ao Chuí, partindo do Norte para o Sul do país. “Vou contar a história desta cicloviagem, que pode virar um livro intitulado ‘Diário de um Randounner’. Serão 15 mil quilômetros, com duração de ao menos quatro meses. Ainda estou me programando com parceiros, mas a expectativa é de que aconteça depois de junho”, contou entusiasmado.