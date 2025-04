Circuito Paulista reúne mais de 1,1 mil pessoas no Suzano Skate Park

O Suzano Skate Park, localizado no interior do Parque Municipal Max Feffer, foi o centro das atenções no último sábado (26/04) ao sediar a 2ª etapa do “Circuito Paulista de Skate Street 2025”. Em um dia de manobras radicais e celebração à cultura urbana, mais de 1,1 mil pessoas passaram pelo espaço para acompanhar de perto a performance de 97 competidores nas categorias “Feminino”, “Amador” e “Master”.

O evento, que teve o acompanhamento do prefeito Pedro Ishi, válido para o ranking estadual da modalidade, integrou as comemorações pelos 76 anos de emancipação político-administrativa de Suzano e reafirmou o protagonismo da cidade no cenário paulista do esporte. Organizada pela Federação Paulista de Skate (FPS), com apoio da Prefeitura de Suzano e da Associação Suzanense de Skate (ASS), a etapa reuniu atletas da capital, do litoral e do interior de São Paulo.

O presidente da ASS, Davison Fortunato, o Bob, celebrou a realização da etapa no município e o envolvimento da comunidade. “É muito gratificante ver Suzano integrando o calendário do Circuito Paulista. Isso mostra que temos uma comunidade ativa, com uma pista de alto nível e atletas dedicados. Mais do que competição, o skate aqui é uma forma de expressão e transformação social. A cidade merece esse destaque”, afirmou.

Durante todo o sábado o local ficou cheio com a torcida vibrando a cada manobra e incentivando os skatistas, do início das eliminatórias até a definição dos campeões. As categorias mostraram o alto nível técnico dos participantes, refletindo o crescimento e a força do skate na região e em todo o Estado.

No “Feminino”, que contou com nove competidoras, o pódio foi formado por Julia Cidrão, na primeira colocação, seguida por Beatriz Souza do Carmo e Maria Valentina Pimentel. Já na categoria “Amador”, que teve o maior número de inscritos, com 50 atletas, Kaue Gustavo levou o título, enquanto Paulo Ricardo Nunes de Oliveira e Lucas Honorato dos Santos ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Na categoria “Master”, para atletas mais experientes, Joabe Moisés Nascimento Silva conquistou o primeiro lugar, seguido por Rafael Henrique e Marcus Vinicius Silva.

Bob declarou que o saldo final do evento foi extremamente positivo, tanto pelo número expressivo de público como pela qualidade das apresentações. "O circuito conectou esporte, cultura e comunidade. A energia que vimos aqui neste fim de semana mostra que estamos no caminho certo", avaliou.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, que também acompanhou a competição, o sucesso do evento vai além da competição. “Estamos muito felizes em receber a etapa do circuito paulista, especialmente durante o mês do nosso aniversário. O skate tem um papel fundamental na inclusão e no desenvolvimento dos nossos jovens e, eventos como esse, ajudam a fomentar o esporte e a cultura urbana. Além disso, movimentam a cidade, atraem visitantes e fortalecem a imagem de Suzano como referência no skate estadual”, ressaltou.

Já o prefeito destacou a importância do apoio institucional para o fortalecimento de iniciativas como essa. “O skate é mais do que um esporte, é uma manifestação cultural que dialoga com a juventude, com a arte urbana e com a ocupação criativa dos espaços públicos. A realização dessa etapa em Suzano fortalece esse vínculo e mostra como a cultura e o esporte caminham juntos na construção de uma cidade mais plural e dinâmica”, concluiu.

Ainda estiveram presentes a primeira-dama Déborah Raffou Ishi; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; o presidente da ONG Social Skate Poá, Sandro Soares, o Sandro Testinha; e o técnico da Seleção Brasileira Júnior de Skate, Fábio Castilho.