Classificado, Suzano Vôlei encerra 1ª fase da Superliga em São José dos Campos nesta quinta-feira

Para encerrar a primeira fase da Superliga, o Suzano Vôlei, já garantido nas quartas de final do campeonato e com a 7ª colocação definida, enfrenta o Viapol Vôlei em São José dos Campos (SP) na noite desta quinta-feira (27/03), às 21 horas, em busca de mais uma vitória pela última rodada do campeonato nacional antes da disputa dos playoffs. O jogo, a ser realizado na Farma Conde Arena, terá transmissão ao vivo do Canal Vôlei Brasil no YouTube (youtube.com/@VoleiBrasil1).

Já em preparação para o mata-mata, a equipe do Alto Tietê encara mais um duelo paulista no qual uma vitória pode elevar a confiança da equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu. O adversário da noite, inclusive, traz boas recordações aos suzanenses que, nos últimos três embates, saiu vitorioso em todos, incluindo um 3 a 1 no Vale do Paraíba durante o Campeonato Paulista de 2024 e um 3 a 0 no 1º turno da atual Superliga. O Viapol, por sua vez, precisa de um resultado positivo para avançar ao mata-mata, sendo estes alguns dos ingredientes que compõem a promessa de mais um grande duelo entre dois rivais cujas cidades são separadas por 70 quilômetros de distância.

Peu reforça que, mesmo com a classificação garantida, a partida não tem caráter amistoso para os suzanenses. “Com o equilíbrio da Superliga e o afunilamento da competição nos próximos dez dias, é fundamental estarmos prontos para os jogos das quartas de final e, neste contexto, estar focado, evoluir e vencer um jogo relevante como este é muito importante, e é para isso que viemos trabalhando desde o jogo contra o Sada (Cruzeiro). Claro, é positivo termos chegado à rodada final já com a vaga definida, mas queremos outra vitória para fechar bem a etapa de classificação”, concluiu.

O duelo entre Viapol Vôlei e Suzano, válido pela 11ª e última rodada do 2° turno da Superliga 2024/25, acontece nesta quinta-feira (27/03), às 21 horas, na Farma Conde Arena, com transmissão do Canal Vôlei Brasil no YouTube (youtube.com/@VoleiBrasil1).