Clube Monte Cristo completa 51 anos e vai comemorar com evento

O Esporte Clube Monte Cristo vai promover no próximo dia 25, a partir das 9 horas, um evento para comemorar os 51 anos de existência. O clube fez aniversário no último dia 10. O evento vai homenagear as pessoas que contribuíram para o crescimento do clube e da comunidade do Jardim Monte Cristo, em Suzano.

O time foi fundado em 14 de abril de 1968, data em que surge no cenário do futebol amador de Suzano, porém teve seu registro formalizado apenas em 10 de janeiro de 1969.

O Monte Cristo se inspirou no Santos de Pelé. Na época em que o Monte Cristo foi fundado, o time da baixada estava em alta. O símbolo e as cores são as mesmas do clube praiano.

Em homenagem o clube vai conceder títulos para as pessoas que ajudaram no enriquecimento do esporte e da comunidade. Os 16 ex-presidentes do time, os beneméritos e honorários, os patrocinadores e as empresas que contribuíram para o clube e a comunidade do Jardim Monte Cristo serão homenageados.

Jorge Firmo, diretor do União Suzano Atlético Clube (Usac), será condecorado. O clube Monte Cristo agradeceu “o desempenho e força de vontade do diretor com o esporte em Suzano, ao trazer para a cidade a Copa São Paulo de futebol Junior”.

Socialização

No dia 25 de janeiro marca também os 15 anos do projeto “Confiança e Respeito”, criado pelo diretor disciplinar Major Castro.

O projeto tem como foco a socialização através da prática esportiva, com foco n o futebol. O projeto é destinado à crianças e adolescentes, que precisa estar matriculados em escola pública, com a carteira de vacinação em dia, exame médico apto a práticas esportivas e ter bom desempenho escolar.