Esportes

Com acesso garantido, Ecus vai em busca do título da Bezinha

Equipe enfrenta o Tanabi às 15 horas deste sábado (23); treinador disse que os trabalhos foram bons ao longo da semana

22 agosto 2025 - 19h30Por Fernando Barreto e Gabriel Vicco - da Redação
Com acesso garantido, Ecus vai em busca do título da BezinhaCom acesso garantido, Ecus vai em busca do título da Bezinha - (Foto: @lucao.photo)

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) entra em campo neste sábado (23), às 15 horas, para enfrentar o Tanabi, pela final da Série B do Paulistão.

O Ecus já está com o acesso para a Série A4 garantida. Segundo o regulamento do campeonato, os dois finalistas, independente de quem ganhar o torneio, sobe de divisão. Por isso, o Ecus já está garantido na Série A4, porém, a equipe busca o título.

Entrevista com Técnico

O técnico da equipe, Renan Martins, fez um balanço da preparação para a grande final. “Fizemos uma ótima semana de treinamento após o tão sonhado acesso. Uma semana bem mais leve, visto que na semana passada, o objetivo da temporada estava em jogo”, disse.

O comandante reforçou a importância do trabalho mental para a partida. “Temos a expectativa de um grande jogo, digno de final. O trabalho mental é de extrema importância nesses jogos decisivos. Um mental forte e equilibrado potencializa o nosso jogo. Apesar da importância da partida, o principal é desfrutar, ter o prazer em jogar, igual ao sonho de criança de fazer o que mais gostam”, continuou.

Renan também elogiou a equipe do Tanabi. "Sabemos que o Tanabi é uma equipe qualificada e que chegou com méritos à final, mas vamos buscar fazer o melhor para merecer o título e coroar o trabalho com a taça".

O treinador exaltou a torcida do Ecus e falou sobre a importância de jogar dentro de casa. "Jogar em casa tem sempre um sabor especial. A presença da nossa torcida faz toda a diferença, nos dá ainda mais motivação. A torcida é o nosso 12º jogador, empurram a equipe e nos ajudam a buscar a vitória. Queremos retribuir o apoio com muita entrega, dedicação e com um grande resultado", finalizou Renan.

