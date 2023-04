Com apoio da torcida, Suzano Vôlei abre quartas de final com triunfo sobre Vedacit Vôlei Guarulhos

O Suzano Vôlei saiu na frente na disputa por uma vaga nas semifinais da Superliga 1XBET ao bater o Vedacit Vôlei Guarulhos por 3 sets a 2 (17x25 / 25x17 / 24x26 / 25x20 / 15x13) no último sábado (01/04), na Arena Suzano. O embate foi o primeiro das quartas de final do torneio nacional e, assim, o Suzano precisa de apenas uma vitória para avançar às semifinais em sua primeira participação.

O início de jogo foi difícil, com vitória por 25 a 17 para os visitantes. Mas com a presença de 5 mil torcedores em casa, o Suzano não poderia deixar o adversário tomar conta. E, com um segundo set arrasador, a equipe local devolveu o resultado para empatar o duelo na Arena.

Com as arquibancadas cheias de paixão por suas equipes, a rivalidade esquentou o terceiro set que, após muito equilíbrio, terminou com a vitória guarulhense por 26 a 24. O jogo parecia próximo do fim, contudo, a determinação suzanense empurrou o time rumo ao tie-break com um placar de 25 a 20.

Na etapa decisiva estava em jogo a vantagem na série de quartas de final, a primeira vitória suzanense em cima do rival regional e um resultado positivo para brindar os 5 mil torcedores que, em meio às comemorações dos 74 anos do município, incentivaram o time da casa em cada ponto. Tamanho apoio não poderia resultar em algo diferente da vitória.

Com um placar de 15 a 13, a equipe do técnico Marcos Miranda, o Marcão, se sagrou como vencedora do primeiro duelo da série de quartas de final para explosão das arquibancadas e a festa da torcida do Suzano, que abriu 1 a 0 na disputa por uma vaga na semifinal da Superliga 1XBET, logo em sua primeira participação no torneio.

O ponteiro Daniel Muniz foi eleito o melhor em quadra, mas dividiu o prêmio com o líbero Diego. Premiado por sua atuação decisiva, o atleta ressaltou o sentimento de contar com o apoio constante do grupo. "Enquanto líbero, a gente sabe que nem sempre acaba sendo lembrado nessas premiações, por isso fico muito contente com esse reconhecimento por parte do Dani e de todo o grupo. Vamos trabalhar para conquistar a classificação em Guarulhos", destacou o líbero suzanense.

Por sua vez, o técnico Marcão constatou que a equipe, que foi vista como grande surpresa, está a uma vitória das semifinais. "Suzano tem algo especial, não é qualquer lugar que coloca 5 mil pessoas no ginásio em um jogo de quartas de final. Já estamos mudando o foco para o jogo de volta, pois sabemos o que precisa ser feito para avançar", comentou.

O segundo jogo das quartas de final entre Suzano e Vedacit Vôlei Guarulhos acontece nesta quarta-feira (05/04), às 18h30, no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos-SP, com transmissão do SporTV2.