Com cesta de Shamell, Mogi Basquete bate Franca no segundo final

O Mogi Basquete e Franca protagonizaram um jogo digno de duas grandes equipes nesta terça (12), no Ginásio Hugo Ramos. A partida foi bastante equilibrada, com oscilações no placar e, no último segundo, Shamell Stallworth acertou uma cesta e virou o resultado a favor dos mogianos: final com vitória por 72 a 71. Este é o sétimo trunfo do time no NBB 10, com apenas uma derrota. O camisa 24, aliás, foi o cestinha do jogo com 21 pontos, três rebotes, seis assistências e a maior eficiência em quadra: 21. O próximo e último jogo no Hugão este ano será no sábado (16), contra o Bauru, às 14h. Depois, no dia 20, o grupo vai para São Paulo enfrentar o Pinheiros às 19h30.

Além de Shamell, também anotaram mais de dois dígitos no marcador Larry Taylor, 12 pontos e oito rebotes (o maior reboteiro do jogo), e Wesley Sena, com 11 pontos. Tyrone Curnell foi desqualificado com uma técnica e uma falta antidesportiva.

“Nós temos jogadores que decidem. Lógico que tem dia que erra, mas o poder de decisão dele [Shamell] é muito grande. O time foi muito na superação, principalmente no momento que perdemos o Tyrone. Ficamos só com um pivô e tivemos que revezar. O Franca é uma excelente equipe, teve o controle, mas nós também tivemos uma superação grande. O basquete é pura emoção e o torcedor vibrando com o time hoje foi fundamental para o jogador buscar o segundo fôlego em quadra”, analisou Guerrinha.

Para Shamell, dono da última bola, a garra da equipe foi o diferencial. “Lutamos até o final. Trabalhamos no dia a dia para isso. O jogo não vai sair do jeito que a gente gosta, mas tem que lutar. Foi um bom jogo contra uma boa equipe. Sentimos falta do Caio, do Tyrone no rebote, mas isso mostra a força do NBB. Não tem jogo fácil. Parabéns para Franca, mas parabéns para o time de guerreiros. Temos mais um jogo difícil agora no sábado.”

Nos placares parciais, 18 a 18 no primeiro quarto, 22 a 20 no segundo, 8 a 16 no terceiro quarto e 24 a 17 no último período.

Ingressos

Os ingressos para sábado podem ser comprados pelo site www.totalplayer.com.br/mogi pelo valor promocional antecipado (R$ 10) ou no quiosque do time no Mogi Shopping, que inaugura nesta quarta (13). No dia do jogo, o preço volta ao normal (R$ 20).