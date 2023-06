Com direito a octacampeonato, Sumô suzanense conquista títulos sul-americanos

O sumô suzanense disputou a 27ª edição do Campeonato Sul-Americano da modalidade no último domingo (11/06) e a lutadora suzanense Luciana Watanabe conquistou seu oitavo título no torneio realizado em Salto, no interior do Estado de São Paulo. A competidora foi uma das representantes do município neste que é um dos torneios de maior prestígio do calendário da modalidade.

Disputando em duas categorias individuais, Luciana subiu ao pódio por duas vezes, sendo campeã na classe Meio-Pesado ao derrotar a também brasileira Valleria Dall’Olio, e chegando ao segundo lugar no nível Absoluto, onde não há restrições quanto ao peso dos participantes. Além destas, a lutadora também conquistou o título entre equipes ao bater a seleção da Venezuela na decisão.

Junto da sensei, a também atleta suzanense Corina Clemente, obteve destaque nos torneios. A lutadora, que começou sua trajetória no projeto municipal “Lutas como forma de Educação”, fez parte da equipe brasileira que subiu ao topo do pódio. No individual, ela ainda conquistou uma medalha ao atingir o terceiro lugar da categoria Absoluto.

Os resultados expressivos demonstram o empenho de Luciana. A exemplo, por suas conquistas, em uma edição prévia do torneio sul-americano, ela representará o Brasil na próxima edição do “World Combat Games”, um dos mais tradicionais eventos competitivos no campo das artes marciais que acontecerá em outubro, na Arábia Saudita.

Segundo ela, o apoio de sua equipe, a Associação Nova Central, foi fundamental para as conquistas, destacando o próximo grande desafio do grupo. “Foi uma conquista importante para a gente, mas agora o nosso foco será a disputa do Campeonato Brasileiro, que acontece nos dias 21 e 22 de julho”, disse Luciana. Um bom desempenho no torneio nacional pode credenciar a lutadora a participar do tradicional Campeonato Mundial, a ser realizado no segundo semestre em Tóquio, no Japão.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, as conquistas de Luciana a credenciam como uma das maiores lutadoras de história de Suzano e do Brasil. “Ter oito títulos sul-americanos, vice-campeonato mundial e incontáveis conquistas a tornam em uma figura inspiradora, em especial aos jovens que estão adentrando no mundo da modalidade. Parabenizo a Luciana e a Corina pelos resultados, estaremos na torcida por mais novidades”, disse.

Competição regional

No mesmo domingo, um segundo grupo de atletas participou do 37° Campeonato Regional Norte e Sudeste de Sumô, também em Salto. Na ocasião, Suzano integrou a equipe da Associação Nova Central que obteve um total de 15 medalhas, sendo cinco ouros, cinco pratas e cinco bronzes.

Os lutadores da região representada que subiram ao pódio e ficaram com o ouro foram Valentina Aya Higuchi, Heloíse Rocha, Sanusa Chagas, Murilo Alves Mota e Wesley Onofre, ao passo que Mylena Chagas, Sophia Radi, Matheus Henrique Santana, Antônio Onofre e Samuel Lira ficaram com a prata.

Por sua vez, Mariana Galdino, Rafaela Bezerra, Mariana da Silva, Julia Duarte, Daniel Dias, Pablo Radi ficaram com o bronze, assim como Corina, que também disputou um dos campeonatos deste nível.