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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Esportes

Com dois gols de Pedro, Flamengo vence Fluminense pelo Brasileirão

Corinthians tem dois expulsos, mas segura empate com líder Palmeiras

13 abril 2026 - 09h09Por Lincoln Chaves - Repórter da EBC - São Paulo
Com dois gols de Pedro, Flamengo vence Fluminense pelo BrasileirãoCom dois gols de Pedro, Flamengo vence Fluminense pelo Brasileirão - (Foto: Reprodução/Redes Sociais/Flamengo)

Dois clássicos encerraram, neste domingo (12), a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Flamengo superou o Fluminense por 2 a 1, em noite inspirada dos atacantes Samuel Lino e Pedro, que construíram os gols do Rubro-Negro no Rio de Janeiro.

O Flamengo igualou os 20 pontos do Fluminense e fica à frente por ter melhor saldo de gols, na vice-liderança. O Rubro-Negro tem um jogo a menos que o rival. O Tricolor está na quarta posição, atrás também do São Paulo.

Aos seis minutos, Fábio afastou a bola da área do Fluminense, mas a sobra ficou com o atacante  Samuel Lino, que ajeitou para Pedro, de muito longe, chutar antes de o goleiro tricolor retornar ao gol, abrindo o marcador. A dupla rubro-negra funcionou novamente aos seis do segundo tempo, com Samuel Lino cruzando da esquerda e Pedro completando, de peito, para as redes.

O Fluminense descontou aos 30 minutos, com o atacante Jefferson Savarino aproveitando o erro do lateral Alex Sandro no recuo de bola para o goleiro Agustín Rossi. Nos acréscimos, o meia Jorge Carrascal foi expulso por falta em cima do lateral Guga e o Tricolor pressionou em busca do empate, mas sem sucesso.

Em São Paulo, na Neo Química Arena, Corinthians e Palmeiras empataram sem gols. O Timão, com 11 pontos, segue na 16ª posição, a última antes da zona de rebaixamento, que envolve os quatro times de pior pontuação no campeonato. O Verdão, com 26 pontos, lidera o Brasileirão com folga.

Em um primeiro tempo de poucas emoções e muita discussão na capital paulista, o destaque foi a expulsão de André, aos 34 minutos. O volante direcionou as mãos à parte genital após sofrer falta do meia Andreas Pereira. Chamado para analisar o gesto no vídeo, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza entendeu que o mesmo foi obsceno e deu cartão vermelho ao jogador corintiano.

O clima quente do clássico não arrefeceu na etapa final. O Corinthians ficou com dois a menos em campo aos 23 minutos, com a expulsão do lateral Matheuzinho por agressão a Flaco López. Seis minutos depois, o também atacante Yuri Alberto teve, sozinho, a chance de abrir o placar para o Timão, mas chutou em cima do goleiro Carlos Miguel.

Com superioridade numérica, o Palmeiras se lançou ao ataque em busca da vitória fora de casa, mas esbarrou na marcação alvinegra.

Raposa e Furacão vencem

Em duelo simultâneo aos dois clássicos, o Cruzeiro derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão, em Belo Horizonte. O atacante Neyser Villareal e o meia Christian garantiram os três pontos à Raposa. O lateral Andres Hurtado abriu o marcador para o Massa Bruta.

Com dez pontos, os mineiros permanecem na zona de rebaixamento, na 17ª posição, mas se aproximaram do Corinthians. O time do interior paulista, com 14 pontos, ocupa o nono lugar.

Mais cedo, Botafogo e Coritiba empataram em 2 a 2 no Estádio Nilton Santos. O Glorioso chegou aos mesmos 13 pontos de outros quatro clubes, mas os supera por ter mais vitórias. O time carioca é o 11º. O Coxa, com 16 pontos, está em sétimo.

Os visitantes saíram na frente aos 32 minutos do primeiro tempo, com Breno Lopes. O Alvinegro tomou a dianteira na segunda etapa. Aos nove, o volante Danilo empatou e Arthur Cabral virou o placar aos 31. Dois minutos depois, o também atacante Joaquín Lavega deixou tudo igual novamente no Rio de Janeiro.

Já o Athletico-PR bateu a Chapecoense por 2 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba. Os atacantes colombianos Stiven Mendoza e Kevin Viveros marcaram para o Furacão, que foi a 19 pontos, em sexto lugar. O Verdão do Oeste, com oito pontos, segue na zona de rebaixamento, em 19º.

Santos iguala dupla Grenal

Três partidas movimentaram a noite do último sábado (11). No Beira-Rio, em Porto Alegre, o clássico entre Internacional e Grêmio terminou zerado. Ambos os times somam 13 pontos, com o Tricolor à frente, em 12º, pelo saldo de gols. O Colorado aparece em 14º lugar.

Na Vila Belmiro, o Santos fez valer o fator casa e derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, gol do atacante Moises. O Peixe chegou aos mesmos 13 pontos da dupla Grenal, mas fica atrás dos gaúchos, em 15º lugar, pelo saldo. O Galo, com 14 pontos, está na parte intermediária da classificação, na oitava posição.

Por fim, o Bahia, fora de casa, venceu o Mirassol por 2 a 1, no Maião. O zagueiro David Duarte, contra, deixou os anfitriões na frente, mas o lateral Luciano Juba, de pênalti, e o atacante Mateo Sanabria decretaram a virada do Esquadrão de Aço, quinto com 20 pontos. O Leão Caipira, lanterna com seis pontos, saiu de campo revoltado com a arbitragem.

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