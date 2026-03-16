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Jornal Diário de Suzano - 15/03/2026
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Esportes

Com Endrick e sem Neymar, Ancelotti faz convocação da seleção

Brasil joga contra França e Croácia, no fim de março, nos Estados Unidos

16 março 2026 - 16h08Por Gabriel Vicco - da Redação
Ancelotti anunciou convocados na tarde desta segunda-feira (16)Ancelotti anunciou convocados na tarde desta segunda-feira (16) - (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, fez a convocação, nesta segunda-feira (16), dos jogadores que estarão à disposição para os amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, em 26 e 31 de março, respectivamente.

A principal novidade se deu pela convocação de Endrick, do Lyon, que não estava sendo convocado pelo técnico, e pela ausência de Neymar, do Santos, que segue fora da seleção.

Outras novidades, como o meia Gabriel Sara, do Galatasaray, Igor Thiago, do Brentford, e Rayan, do Bournemouth, também chamaram atenção.

Convocação 

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Ederson (Fenerbahce).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Jr. (Real Madrid).

Coletiva

Em entrevista coletiva após a convocação, Ancelotti explicou a lista e as escolhas.

“É uma lista criada com jogadores que estão 100% de condição física. Vamos jogar dois jogos muito importantes, de intensidade, com um prazo muito curto. Preferi chamar quem está 100%. Levando em conta também a posição de alguns jogadores que não conheço, como Ibañez, Bremer, Rayan, Danilo, Gabriel Sara. É uma ultima oportunidade de conhecer eles e fazer uma lista final com a ideia mais clara possível”, disse.

Sobre jogadores novos, o técnico disse que a ideia é ver como os jogadores se comportam no grupo. “Quando chamamos jogadores novos não é porque queremos ver como se preocupa no campo, isso já sabemos. Queremos saber como ele se incorpora no nosso ambiente, seu caráter”.

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