Com excelente jogo coletivo, Mogi Basquete fecha fase regular com vitória sobre Bauru

Já classificado para as quartas de final do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil), o Mogi Basquete venceu o Sendi/Bauru por 96 a 81 nesta noite jogando no Ginásio Panela de Pressão. Esta foi a última rodada da fase classificatória. Agora, os mogianos aguardam o vencedor do confronto entre Paulistano/Corpore (5º) e Basquete Cearense (12º) nas oitavas para saber o adversário da próxima fase.

O time do técnico Guerrinha teve um bom aproveitamento e um excelente jogo coletivo no duelo. A partida foi bem equilibrada, com vitória mogiana no primeiro quarto por 23 a 24 e empate no segundo em 25 a 25. O Mogi Basquete ampliou a vantagem no terceiro (23 a 20) e quarto períodos (24 a 13) e fechou a partida com 15 pontos sobre o rival.

Todos os jogadores do time pontuaram, com destaque para o armador Arthur Pecos, o mais eficiente (37) da equipe, com 25 pontos, seis rebotes e nove assistências. Também foram bem no jogo o pivô JP Batista, com 22 pontos e quatro rebotes, o jovem armador Lucas Lacerda, com 13 pontos, o ala Shamell Stalworth e o ala-pivô Luís Gruber, com oito pontos cada. O ala Guilherme Lessa e o ala-pivô João Pedro anotaram seis cada, enquanto o ala-pivô José Carlos fez cinco e o armador Enzo Cafferata, três.

“Foi uma vitória em que a equipe conseguiu realizar o que a gente tinha programado para o último jogo, que era o revezamento e ter ganhos para o playoff. Era a nossa última antes dos playoffs e precisávamos aproveitar da melhor forma possível para desenvolver o jogo, fazer o revezamento e tivemos atuações do Luquinhas e do Pecos sensacionais. O Lessa entrou bem novamente. Poderíamos ter defendido melhor, mas atacamos muito bem e soubemos, principalmente, construir e finalizar o jogo. Tivemos muitos ganhos para essa semana que teremos de treinamentos para entrar nos playoffs. Foi uma excelente vitória”, adverte Guerrinha.

Destaque do jogo, o armador Arthur Pecos ressalta o jogo coletivo e a superação da equipe, que não contou com os alas Gui Deodato, se recuperando de lesão no joelho, e Guilherme Filipin, que está tratando uma crise renal, e com o ala-pivô Fabricio Russo, suspenso preventivamente por doping.

“A gente fez um jogo muito bom, conseguimos segurar o time deles, apesar de terem feito 81 pontos, mas deixamos o jogo pau a pau e nos terceiro e quarto quartos abrimos e seguramos. O jogo foi muito bom coletivamente. Conseguimos mostrar a superação do nosso time, mesmo com nove, saímos com a vitória. Os jogadores que vieram do banco foram muito bem e o conjunto fez a diferença para a gente. Eu fico feliz com a minha atuação e poder ajudar o time, mas o que mais importa é a vitória e fechar bem. Agora é pensar nos playoffs”, destaca o camisa 23, que bateu o seu recorde de pontos em uma partida no NBB com os 25 desta noite.