Com excelente primeiro tempo, Mogi Basquete vence Biguá pela Champions League

O Mogi das Cruzes Basquete superou o Biguá Basquete por 92 a 90 na noite desta segunda-feira (25), em Montevidéu, no Uruguai, pela Champions League. Com a vitória, os mogianos agora estão em segundo no grupo, atrás do San Lorenzo, da Argentina, que já venceu duas vezes. Os dois melhores se classificam para a próxima fase da competição.

O time do técnico Guerrinha fez um excelente primeiro tempo, com parciais de 23 a 13 (1º) e 21 a 19 (2º). A equipe uruguaia equilibrou a partida no terceiro período (21 a 21) e venceu o último por 37 a 27. Agora, o Mogi das Cruzes Basquete vai para Buenos Aires, onde enfrenta o San Lorenzo, na quinta (28), às 20h, com transmissão ao vivo do DAZN.

O ala André Góes foi um dos mais eficientes da equipe (22), com 20 pontos, sete rebotes e seis assistências. O time ainda teve dois jogadores com duplos-duplos: o armador Fúlvio Chiantia, com 16 pontos e 10 assistências, e o ala-pivô Luís Gruber, cestinha da equipe com 21 e 10 rebotes. O ala Danilo Fuzaro anotou outros 19 pontos e o ala-pivô Fabricio Russo, 10. O cestinha do jogo foi o ala Warren, do Biguá, com 29 pontos.

“Foi uma partida muito dura. A gente começou bem e teve até um certo controle do jogo durante a partida toda, mas cometemos falhas no momento de fechar. Poderíamos ter conseguido uma vitória mais elástica, até pelo saldo seria importante, mas não conseguimos. Mas pelo lado positivo conseguimos a vitória. É um time forte e a vitória foi muito importante. Agora contra o San Lorenzo sabemos da força deles, mas fizemos um bom jogo contra eles em casa e vamos estudá-los nos próximos dias para tentar surpreender, porque uma vitória lá nos daria uma excelente condição para dar um passo ou garantir uma vaga na próxima fase da Champions League”, ressalta o ala André Góes.

Desfalques

A equipe não conta com o pivô João Pedro, que passou por uma cirurgia no tendão do bíceps do braço esquerdo e deve voltar em abril, nem com o armador Alexey Borges, que se recupera de uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo e tem retorno esperado para fevereiro.