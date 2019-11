Com gol de Antony, São Paulo bate o Vasco por 1 a 0 no Morumbi

Com um pouco mais de 11 mil torcedores no Morumbi, o São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (28), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o tricolor paulista encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória e garantiu a vaga para a próxima edição da Copa Libertadores da América. O time está em 6º lugar, com 57 pontos, apenas dois pontos atrás do 5º colocado, o Athletico Paranaense. Por outro lado, a equipe carioca está na 12ª posição, com 44 pontos.

1º tempo

De olho em uma vaga na fase de grupos da Libertadores, o São Paulo sabia que um bom resultado representaria muito mais: devolver a confiança da equipe nesta reta final de temporada. Assim, o tricolor paulista pressionou o Vasco desde o início da partida. Logo no primeiro minuto o atacante Vitor Bueno carregou a bola desde o meio campo até a entrada da área. Bateu rasteiro e viu o goleiro Fernando se esticar todo para fazer linda defesa.

O volume de jogo foi tão intenso, que o São Paulo abriu o placar aos 5 minutos. Artilheiro do time no ano com sete gols, o centroavante Pablo recebeu dentro da área, escorou a bola para Antony, que chutou rasteiro, no canto esquerdo, para estufar a rede.

Depois do gol, o São Paulo abriu de mão a intensidade no ataque e começou a cadenciar a bola no meio de campo. Mesmo assim, o time paulista ainda criou pelo menos três chances de gols. Principalmente com o trio ofensivo Vitor Bueno, Pablo e Antony.

2º tempo

O jogo voltou morno, com equilíbrio das duas equipes. Mas a primeira oportunidade clara foi do time carioca. Aos 11 minutos o lateral esquerdo Henrique cruzou com perfeição para o centroavante Marrony, que subiu no terceiro andar para cabecear. Mas o goleiro são-paulino Tiago Volpi defendeu de mão trocada.

O São Paulo deu a resposta com Daniel Alves. Na saída da zaga do Vasco, o meia recebeu um lançamento de Tiago Volpi, saiu cara a cara com o goleiro Fernando, tocou por cima, mas a bola não acertou o gol.

Sequência

O São Paulo enfrenta o Grêmio, no domingo (1º), no Sul.

Já o Vasco encara o Cruzeiro, na segunda-feira (2), em São Januário, no Rio de Janeiro.