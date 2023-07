Com gol no fim, São Paulo vence o Fluminense no Morumbi

O São Paulo venceu o Fluminense neste sábado (1) por 1 a 0, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Luciano foi para a rede aos 41 minutos do 2º tempo e garantiu mais três pontos para o Tricolor Paulista.

A etapa inicial da partida foi sonolenta e brigada no meio de campo. Os times não deram um chute ao gol sequer. O São Paulo tentou, em alguns momentos, pressionar, mas se deparou com todos os jogadores do Fluminense, inclusive Germán Cano, na entrada da área.

A melhor chance do primeiro tempo foi em saída de bola errada do Fluminense. Pablo Maia recebeu na entrada da área e chutou, mas Martinelli colocou a cabeça no meio e tirou.

O 2º tempo foi completamente diferente. O São Paulo dominou o Fluminense e levou perigo em diversos momentos. Rafael, goleiro do time paulista, em diversos momentos esteve no meio de campo, já que o Flu não incomodava.

Aos 12 minutos, Wellington Rato fez boa jogada e cruzou rasteiro, mas ninguém conseguiu completar para o gol. Dez minutos depois, Juan recebeu passe de Luciano e encheu o pé, mas Fábio fez uma boa defesa.

Aos 26 minutos, o Fluminense tentou reagir e levou perigo duas vezes. Em cobrança de escanteio, Thiago Santos cabeceou e obrigou Rafael a trabalhar. Na sequência, Marcelo encheu o pé de fora da área e o goleiro tricolor defendeu mais uma. Foram as únicas chegadas do Flu no jogo.

O São Paulo voltou a chegar com perigo aos 34 minutos, com Pablo Maia. O volante bateu forte de fora da área e viu Fábio espalmar para fora com dificuldades.

Aos 41 minutos, Rafinha fez um bom cruzamento da direita para esquerda. Dentro da área, Marcos Paulo cabeceou para o meio e Luciano dominou, girou e bateu para dar a vitória ao São Paulo. A bola ainda desviou na zaga antes de entrar lentamente no gol.

No último lance do jogo, Pablo Maia bateu de longe de novo e obrigou Fábio a fazer outro milagre. O chute colocado do volante tricolor estava indo em direção ao ângulo esquerdo do goleiro. Após o jogo, Arias foi para cima de Pablo Maia e acabou expulso.

Agora, o São Paulo vira os olhos para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Palmeiras na próxima quarta-feira (5), às 19h30 no Morumbi. Eliminado da Copa nacional, o Fluminense volta a campo no domingo (9), contra o Internacional no Maracanã. O jogo se inicia às 16 horas e é válido pela 14ª rodada do Brasileirão