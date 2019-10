Com jogador a mais em campo, São Paulo vence por 1 a 0 o Avaí

O São Paulo volta a zona de classificação para a Libertadores após vencer o Avaí por 1 a 0, na tarde deste domingo (20), no Morumbi, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol saiu na segunda etapa, com o zagueiro Arboleda. O tricolor paulista somou 46 pontos e subiu para a 4ª colocação do campeonato, tirando o rival Corinthians do G4.

1º tempo

Com duas vitórias em casa desde a chegada do técnico Fernando Diniz, o São Paulo entrou em campo ciente que mais um triunfo o colocaria de volta ao G4 depois de nove rodadas fora. Em menos de um minuto de bola rolando, o setor ofensivo do tricolor paulista criou duas chances, que foram bloqueadas pela zaga do Avaí. O time continuou pressionando no ataque, principalmente com o trio Daniel Alves, Tchê Tchê e Antony.

Depois dos cinco primeiros minutos o jogo esfriou. O São Paulo teve a maior posse de bola, uma das principais características priorizada pelo treinador Fernando Diniz. Contudo, a troca de passes era sem objetividade.

O jogo voltou a esquentar quando o centroavante do Avaí, Brenner, foi expulso aos 22 minutos. O jogador solou o zagueiro são-paulino Bruno Alves durante uma jogada de ataque. O juiz Dewson Freitas da Silva não marcou nada. Mas, o VAR chamou o árbitro da partida, que após revisão do lance deu o cartão vermelho ao jogador do time visitante.

Com um homem a mais dentro de campo, a resposta do São Paulo foi rápida. O lateral Léo fez boa jogada e cruzou na área para Liziero, que chutou e viu a bola passar perto do travessão do Avaí. Depois disso, o tricolor paulista teve pelo menos mais três chances claras de gol. Uma com Antony, outra com Tchê Tchê e uma de Liziero. Mas, todas pararam no goleiro Vladimir.

2º tempo

Após vaias da torcida no final do primeiro tempo, o São Paulo foi com tudo para o ataque na segunda etapa. Logo aos 4 minutos, o atacante Pato recebeu na pequena área sozinho, com o gol aberto, mas tocou para fora.

Para alegria dos 20.763 torcedores são-paulinos que estiveram presentes na partida, o zagueiro equatoriano Arboleda, que chegou a marca centenária com a camisa do tricolor paulista, abriu o placar aos 6 minutos. O jogador cabeceou para o fundo do gol após cobrança de escanteio de Daniel Alves.

Em seguida Pato aproveitou sobra na área e fez o gol, que foi anulado após marcação de impedimento.

As únicas chances claras de gol do Avaí foram no final da última etapa. A primeira foi com Julinho em cobrança de falta. A bola superou a barreira, mas o goleiro Tiago Volpi foi no canto direito defender. Na sequência, o meia Franco ganhou na dividida contra Léo, entrou na grande área, bateu forte próximo a trave do São Paulo.

Sequência

A próxima partida do São Paulo é contra o Atlético Mineiro, no domingo (27), mais uma vez no Morumbi. Já o Avaí encara o Palmeiras, também no domingo que vem, em Florianópolis.