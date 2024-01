Com paralisação devido às chuvas e gol no 1º minuto, Usac goleia a Matonense por 5 a 2

Com gol logo no primeiro minuto e paralisação devido ao temporal que atingiu Suzano nesta quarta-feira, o Usac goleou a Matonense por 5 a 2 em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão A3.

O Usac começou fulminante e fez gol loco com 1 minutos e 47 segundos de jogo, com Felipe Micael. Após cobrança de escanteiro, Gui Nascimento cabeceou na primeira trave e a bola foi parar nos pés do atacante que sozinho só escorou pro gol.

O União Suzano era imbatível no primeiro tempo, trocando muitos passes e fazendo ótimas tabelas. Tanto que quase ampliou o placar com 7 minutos e aos 13, após chutes de fora da área ou em jogadas tabeladas.

O segundo gol saiu aos aos 27 minutos, após Gabriel Mendes se atencipar a bola, tocar primeiro e sofrer falta dentro da área. Gui Nascimento, o mesmo que deu assistência no primeiro gol, cobrou e fez.

O Usac seguiu pressionando e fez o terceiro com Guilherme Lobo. Jogadores do Usac tabelam na ponta e a bola é tocada para a pequena área onde Guilherme faz mais um.

E o quarto ainda sai no primeiro tempo, com Felipe Micael, aos 44 minutos, em chutaço de fora da área. O primeiro tempo acaba com 14 finalizações do Usac e nenhum da Matonense.

Segundo tempo

A Matonense voltou melhor, tentando dar trabalho, e conseguiu, aos 5 minutos, uma falta perto da área. Mas o jogo precisou ser paralisado aos 7 minutos devido às chuvas que atingiram Suzano. Primeiro tentaram logo voltar, mas a situação piorou e então todos foram para o vestiário.

Após quase 15 minutos parado, o jogo foi retomado, mas como a energia no estádio do Suzanão caiu, a transmissão foi paralisada.

Ainda deu tempo de três gols saírem. A Matonense conseguiu diminuir para 4 a 2. Mas Matheus Jesus fez o quinto e encerrou o placar.