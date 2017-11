Com parte do grupo, Mogi Basquete retoma treinos no Hugão

Depois de conquistar duas vitórias importantes no Rio de Janeiro, contra Vasco e Botafogo, o Mogi Basquete terá uma ‘janela’ importante no NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) para se preparar para os jogos até o final do ano. A equipe voltou aos treinos no Ginásio Hugo Ramos sem poder contar com todos os atletas.

Cinco deles estão disputando os Jogos Abertos do Interior, no Grande ABC: Guilherme Lessa, José Carlos, Victor Bosh, Rafa Moreira e Patrick Carioca. Outros dois estão fazendo tratamento: Shamell Stallworth, com dores no pé direito, e Guilherme Filipin, que sofreu uma pancada no cotovelo direito no jogo contra o Botafogo, na terça. Os demais realizaram trabalhos individualizados e de arremessos nesta tarde de quinta-feira (24).

“Na segunda, volta todo mundo para fazer um trabalho geral para dar sequência, porque no sábado teremos um jogo chato contra o Campo Mourão. É uma equipe que ganhou em Franca, perdeu na última bola para o Bauru. É um time que tem jogadores experientes e tem três americanos que jogam forte também. Então, temos de trabalhar bastante na semana que vem já direcionado, não só para Campo Mourão, mas também para os demais jogos que nos faltam no ano”, adverte o técnico Guerrinha.

Apesar das quatro vitórias e da invencibilidade na competição, o pivô Caio Torres ressalta que o período sem jogos será importante para corrigir as falhas que ocorreram durante os primeiros jogos. “É uma pausa positiva. A gente está ganhando os jogos, mas tem muita coisa para acertar ainda. E tem que acertar no treino, porque às vezes no jogo acontecem muitas coisas diferentes e a gente não consegue acertar. Vai ser muito bom. Vamos treinar hoje, amanhã e vamos ter uma semana inteira para treinar para corrigir o que estamos fazendo de errado. Em alguns jogos nós perdemos muitas bolas, tiveram momentos que o ataque e a defesa não fluíram. Então, vamos trabalhar para que isso aconteça o menos possível”, destaca o camisa 13 mogiano.

O Mogi Basquete tem mais seis jogos em dezembro: Campo Mourão, dia 2, às 17 horas; Caxias do Sul, dia 7, às 20 horas (fora); Joinville, dia 9, às 18 horas (fora); Franca, dia 12, às 20 horsa; Bauru, dia 16, às 14 horas; e Pinheiros, dia 20, às 19h30 (fora).

Jogos Abertos

Representando a cidade nos Jogos Abertos, o Sub-19 do Mogi Basquete, reforçado de alguns atletas da equipe principal, disputará a semifinal da competição nesta sexta contra São João da Boa Vista. O horário não havia sido definido até o fechamento deste texto. A equipe comandada pelo técnico Alexandre Rios perdeu na estreia para Osasco por 73 a 72, depois venceu Piracicaba por 64 a 52 e Araraquara por 85 a 73. Na outra semi, São José do Rio Preto enfrenta Osasco. A final será realizada no sábado.

