Com passagem pela base do Clube, líbero Luiz Ricardo está de volta ao Suzano Vôlei

Neste sábado (07/06), o Suzano Vôlei anunciou a contratação do líbero Luiz Ricardo, ex-Praia Clube. O atleta de 23 anos, que está treinando com a Seleção Brasileira de Novos para a disputa da Universíade 2025, vai para a sua 2ª passagem pelo projeto, sendo esta a primeira na equipe profissional. O jogador integrou as formações iniciais das categorias Sub-21 da equipe, ainda em 2022.

Natural de Osasco (SP), Luiz tem 1,85m e chega como o 4º reforço do time da Grande São Paulo para a temporada 2025/26 após um ano de destaque no Praia. Na equipe anterior, o líbero foi peça importante na campanha semifinalista dos mineiros que acabaram o campeonato na 3ª colocação. Ainda em 2025, inclusive, o defensor esteve na trajetória do vice-campeonato sul-americano conquistado pelo time de Uberlândia (MG), rendendo-lhe destaque e uma inédita convocação para a Seleção Brasileira de Novos, que disputará os Jogos Olímpicos Universitários no mês de julho.

Com passagem por projetos importantes também nas categorias de base, Luiz, que já foi bicampeão brasileiro de seleções estaduais, chegou a vestir a camisa de Suzano em 2022, ainda em seus anos de Sub-21. Pela cidade, foi semifinalista do Campeonato Paulista da categoria enquanto um dos líderes do grupo. Posteriormente, já na categoria adulta, além de atuar em Uberlândia, anteriormente defendeu o Maringá Vôlei, o Araucária, o Niterói Vôlei Clube, o Joinville e a Apade Vôlei.

Agora, Luiz está de volta à Capital do Vôlei e fará dupla com o também líbero Taichi. Segundo ele, voltar à cidade é motivo de muito orgulho, em especial por ter feito parte de sua formação no município. “Conheço a estrutura e a seriedade por trás do projeto, então, receber o convite para voltar foi muito especial. Aprendi muito em Suzano nos anos de base e, agora, com mais maturidade, estou pronto para ajudar meus companheiros e levar à cidade à briga por títulos em mais uma temporada”, ressaltou.