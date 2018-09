Com placar elástico, Mogi Basquete vence América pelo Paulista

O Mogi Basquete não teve dificuldades para vencer o América/Unirp/Smel na noite desta quinta-feira (20), em São José do Rio Preto, pelo Campeonato Paulista. A equipe mogiana bateu os anfitriões por 93 a 55 em uma partida que foi adiada e transferida de local por conta da chuva forte e da falta de energia no ginásio do Sesi. O jogo, marcado para as 19h30, começou uma hora depois no Centro Regional de Eventos.

Com bom tempo de quadra para jogadores do revezamento, o time do técnico Guerrinha foi dominante durante todo o confronto, com 26 a 13 no primeiro quarto, 14 a 8 no segundo, 25 a 22 no terceiro e 28 a 12 no último. O destaque mogiano foi o armador Enzo Cafferata, que anotou 11 pontos, pegou seis rebotes e deu quatro assistência, deixando a quadra como o mais eficiente do jogo (20).

O ala-pivô Luís Gruber foi o cestinha da partida, com 16 pontos. Também se destacaram o armador Arthur Pecos, com 13 pontos, os pivôs João Pedro Demétrio, com 12 e seis rebotes, e JP Batista, com 10 pontos, o ala-pivô José Carlos e o ala Guilherme Filipin, ambos com nove pontos. O ala-pivô Fabricio Russo ainda pegou oito rebotes e converteu seis pontos. O ala Shamell Stallworth foi poupado e não entrou em quadra.

“No jogo de hoje, pelas circunstâncias, de ficar mudando de quadra, a gente teve um planejamento de dar um volume de tempo maior para os jogadores do revezamento para a equipe ir ganhando mais nesta parte. Aproveitamos para dar uma descansada no JP e no Shamell, que nem entrou. Como o time foi bem e não precisou, a gente manteve a estratégia e saímos com uma vitória muito boa e ainda agregamos esse valor à equipe”, adverte o técnico Guerrinha.

O Mogi Basquete segue na quarta colocação, com 12 vitórias em 17 jogos, mesmo aproveitamento do Pinheiros (3º) e do Sesi/Franca (5º), adversário dos mogianos neste sábado (22), às 18h, no Pedrocão.