Com retornos de Alexey e Fúlvio, Mogi Basquete retoma treinos para estreia no NBB

O Mogi das Cruzes Basquete voltou aos treinos nesta segunda-feira (14) no Ginásio Hugo Ramos. O time se prepara para a estreia no NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) contra o Paulistano, nesta quinta-feira (17), às 20 horas, em São Paulo. A partida será transmitida ao vivo pelo DAZN, plataforma de stream de esportes.

O trabalho do grupo foi reforçado pelas voltas dos armadores Alexey Borges, que está recuperado de uma pequena lesão no adutor da coxa esquerda, e Fúlvio Chiantia, que estava sendo poupado com dores na panturrilha. Apesar dos reforços nos treinos, o técnico Guerrinha teve as baixas do pivô João Pedro, que sofreu uma ruptura no tendão do bíceps do braço esquerdo e passará por cirurgia, e do ala-pivô Alexandre Paranhos, que viajará com a seleção militar para o Mundial na China e desfalcará a equipe nos próximos 15 dias. O ala Danilo Fuzaro segue em tratamento de um entorse no pé direito, mas evolui bem.

“O Danilo, provavelmente, deve ir direto para o jogo, isso é horrível isso. O Alexey e o Fúlvio já treinaram normalmente hoje, mas perdemos o João Pedro. Não vamos ficar com lamentações, vamos pensar em propostas. Enquanto não chega jogador, enquanto não temos novos patrocinadores para trazer esses novos jogadores, temos que trabalhar. Fazer uma partida muito preservada taticamente e saber levar esse momento, independente do resultado. Vamos trabalhar fora da quadra para ter essas vindas para a gente finalizar bem a temporada, que será longa. Estamos na 14ª semana, temos de 36 a 40 semanas”, destaca o treinador.

Estreia no Hugão

Os ingressos para a estreia pelo NBB no Hugão contra o Corinthians, no dia 24, às 20h, já estão à venda no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi a partir de R$ 10 (promocional antecipado arquibancada). Também estão disponíveis os bilhetes para a tribuna (R$ 40) e camarote (R$ 120), ambas com direito à meia, pipoca e refrigerante à vontade.