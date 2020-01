Com Suzanão lotado, Usac perde de 3 a 0 na estreia para o São Raimundo

O União Suzano Atlético Clube (Usac) estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde dessa sexta-feira, 3, com derrota para o São Raimundo-RR, por 3 a 0, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

O jogo foi marcado por festa da torcida fora de campo, que lotou o estádio com cerca de 3 mil pessoas, e até carro guinchado do lado de fora. Dentro de campo, o Usac decepcionou e, neste momento, está na terceira posição do grupo 22. A Chapecoense lidera a chave, com três pontos, após golear o União ABC por 5 a 1.

A primeira partida da Copinha em Suzano após seis anos também teve uma nota triste. Isso porque o grande público presente enfrentou problemas para entrar no estádio. Uma enorme fila foi formada ao lado de fora, e apenas dois policiais realizavam a revista no portão.

Com o grande número de torcedores, a revista foi reforçada. Aos 40 minutos do primeiro tempo, porém, ainda tinha gente que estava na fila entrando no estádio.

Primeiro Tempo

Dentro de campo, o Usac até começou bem e quase marcou com Klayve aos 20 segundos de jogo, mas logo viu o São Raimundo equilibrar a partida e marcar com um gol de bola parada. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Lucão subiu mais do que toda a defesa suzanense e testou. A bola bateu no travessão e cruzou a linha, abrindo o marcador para o time de Roraima.

O Usac sentiu o gol e se perdeu em campo. O time deu várias oportunidades para o São Raimundo marcar em falhas defensivas. Em jogada pela esquerda, Diogo roubou a bola do zagueiro Diego Almeida e cruzou para Leandrinho marcar o segundo para os roraimenses.

Jogando com linhas altas, o Usac deu muitos espaços ao São Raimundo, que teve várias chances para marcar. Após finalização de Leandrinho, o goleiro Lucas, do Usac, deu rebote para Diogo marcar o terceiro gol do time nortista, ainda no primeiro tempo.

O jogo ficou tenso, a torcida do Usac pegou no pé do time e o técnico Felipe Freitas foi chamado de burro por torcedores ao tirar o camisa 10 do time, Guilherme.

Segundo Tempo

O São Raimundo começou o segundo tempo atacando mais, mas o Usac conseguiu equilibrar após os 10 minutos. O goleiro Gabriel, do time de Roraima, teve que fazer pelo menos duas grandes defesas, que mantiveram o placar.

O Javali das Palmeiras se mandou para o ataque e abriu espaços para o São Raimundo, que apostou em contra ataques. O jogo ficou aberto e muitas chances surgiram para os dois lados. A mais clara delas foi do São Raimundo que, aos 31 minutos, teve uma chance incrível perdida por Pedro que, após cruzamento de Leandrinho, dentro da pequena área e sem goleiro, isolou.

Sem forças para reagir, o Usac errou muitos passes e não conseguiu encaixar grandes jogadas. O São Raimundo poderia ter aumentado ainda mais o marcador, se não fosse a boa atuação do goleiro Lucas.

Palavra do Professor

Ao final da partida, o técnico do Usac, Felipe Freitas, afirmou que o time sentiu a ansiedade do primeiro jogo e a falta de experiência neste tipo de competição. Para ele, as mudanças ao longo da partida reequilibraram a equipe.

“Para alguns atletas, pesou um pouco (o jogo) no primeiro tempo. Precisamos arrumar isso ao longo do tempo, e fizemos uma boa segunda etapa, melhor e mais organizada. Não contávamos com isso, mas pegamos um adversário que é superior em relação à parte estrutural, tem mais rodagem, mas isso não é desculpa”, afirmou o treinador após a partida.

Sobre os xingamentos da torcida, Freitas preferiu amenizar a situação e afirmou que o time vai buscar a classificação. “Eles têm o direito deles, nem prestei muita atenção. Temos condições de fazer outras duas boas partidas e buscar a classificação”, afirmou.

Sequência

Com a derrota, o Usac fica em terceiro no grupo 22. A Chapecoense-SC lidera com três pontos, seguida pelo São Raimundo-RR, também com três. A equipe de Chapecó venceu o União ABC-MS por 5 a 1 na tarde de ontem.

O próximo jogo do Usac acontece na próxima segunda-feira, às 13 horas. O Javali das Palmeiras enfrenta o União ABC, no Suzanão. Logo após, às 15h15, São Raimundo e Chapecoense jogam.