Com time misto, São Paulo fica no empate com o Botafogo no Morumbi

De olho na Sul-Americana no meio de semana, o São Paulo jogou com time misto e ficou no empate sem gols contra o Botafogo, líder isolado do Brasileirão. O jogo aconteceu na tarde deste sábado, no Morumbi, e foi morno durante grande parte.

O jogo

No primeiro tempo o jogo estava truncado e a primeira finalização aconteceu aos 10 minutos. Luciano lançou Juan, que ficou cara a cara com Perri, mas chutou em cima do goleiro do Botafogo. A partida continuou sem chances até os 24 minutos, quando Marlon Freitas arriscou chute de longe, mas mandou para fora.

Aos 30 minutos aconteceu a melhor chance do Botafogo. O São Paulo saiu jogando errado e Júnior Santos deixou Eduardo cara a cara com Jandrei. Porém, o camisa 33 do alvinegro tentou tirar muito do goleiro e acabou chutando para fora.

O São paulo teve duas chances no fim do primeiro tempo. A primeira aos 33 minutos, quando o time fez uma boa jogada e Wellington chutou para fora. Depois, aos 49, o tricolor saiu em contra-ataque e Luciano recebeu na entrada da área, mas chutou fraco no meio do gol.

Segundo tempo

O Botafogo voltou do vestiário buscando o gol. Aos cinco, um lançamento para o campo de ataque chegou em Janderson, que bateu forte de fora da área, mas viu a bola passar do lado direito do gol. Nove minutos depois, aos 14, Tchê Tchê pegou uma sobra e encheu o pé de longe, mas também para fora.

O São Paulo respondeu com bola na rede: aos 17, Luciano recebeu um lançamento dentro da área e, na saída de Perri, estufou as redes. Porém, o camisa 10 tricolor estava impedido. Aos 33, o filme se repetiu: Calleri cruzou e Luciano, sozinho na pequena área, bateu forte e marcou o gol, mas mais uma vez impedido.

A última grande chance do jogo aconteceu aos 48 minutos, quando Nathan recebeu um belo passe e ficou cara a cara com Perri. O goleiro cresceu para cima do lateral e fez uma defesaça para garantir o empate.

Com o resultado, o São Paulo chega a cinco jogos sem vencer no Brasileirão e fica em 10º, com 28 pontos. O Botafogo, que não perde há dois meses, chega a 48 pontos e segue mais líder do que nunca.

O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, contra a LDU, fora de casa, às 19 horas. O Glorioso também joga pela competição continental, mas na quarta-feira contra o Defensa y Justicia no Nilton Santos, às 19 horas.