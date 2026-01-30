Com um a menos, Usac perde para a Portuguesa Santista na A3

O União Suzano Atlético Clube (Usac) perdeu mais uma partida na Série A3 do Campeonato Paulista. Dessa vez, por 1 a 0 contra a Portuguesa Santista, fora de casa. O gol foi marcado por Danilo, aos 46 do 1º tempo.

Aos 39 minutos do 1º tempo, o meia Augusto Couto, do Usac, foi expulso. Na súmula da partida, o árbitro justificou o cartão vermelho. “Expulso por dar um pontapé na perna direita de seu adversário com força excessiva desprezando a disputa da bola”. O atleta atingido no lance, Flávio, precisou ser substituído.

Nas redes sociais, o técnico do time, Thiago Constância, lamentou o resultado. “Não obtivemos o resultado que esperávamos, mas estão todos de parabéns pela entrega, comprometimento e resiliência”, escreveu o treinador.

A próxima partida do União Suzano acontece no domingo (1º), contra o São Bernardo, fora de casa. A partida acontece às 10 horas com transmissão do YouTube do Paulistão.

É a segunda derrota do Usac nas duas primeiras partidas da Série A3 de 2026. Na 1ª rodada, perdeu em casa para o Desportivo Brasil, também por 1 a 0. Com os resultados, a equipe ocupa a 14ª posição na tabela, à frente apenas de Francana e Bandeirante.

Os oito primeiros colocados se classificam para a próxima fase da Série A3. Os dois últimos são rebaixados para a Série A4