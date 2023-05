Com virada de placar, gol contra e expulsão, Ecus perde para o Mauaense por 3 a 2

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) perdeu por 3 a 2 para o Mauaense jogando fora de casa pela Segunda Divisão do Campeonato Paulista. Com isso o Leão do Colorado segue sem pontuar na competição e em último no Grupo F.

O jogo foi movimentado e intenso em grande parte. Com virada de placar, gol contra e expulsão, o Ecus precisa vencer as próximas partidas para conseguir avançar de fase.

O Ecus sofreu o primeiro gol logo aos 3 minutos de jogo com Vitinho. O camisa 11 se antecipou na batida de escanteio e cabeceou no outro canto do gol do Ecus para abrir o placar.

O empate do Ecus veio aos 12 minutos, em belo gol do atacante Rodrigo. Após contra-ataque, e cruzamento na área, Rodrigo pegou de primeiro, chutando rasteiro, sem chances para o goleiro do Mauaense.

O segundo gol do Mauaense saiu com João Gesley aos 20 minutos. Em bate-rebate na lateral direita do ataque, a bola sobrou com o jogador, que chutou, a bola desviou e entrou no gol.

O jogo seguiu morno a partir daí, principalmente após os 30 minutos de partida por conta de uma parada técnica feita devido ao calor.

Na volta do intervalo, o Ecus conseguiu o empate de 2 a 2 em cobrança de escanteio. A bola foi rebatida para o meio da área, o zagueiro do Mauaense acabou chutando para o próprio gol.

Mas o Leão do Colorado não soube administrar e ainda teve um lateral expulso aos 23 minutos. Com 40 minutos do segundo tempo o Ecus ficou encurralado, e em cobrança de escanteio, o zagueiro Jean fez o 3 a 2 para delírio do Mauaense e tristeza do Ecus.

Ainda nos acréscimos, Gesley driblou dois dentro da área, mas demorou para chutar e perdeu o provável quarto gol Mauaense.