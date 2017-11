Comunicado da Secretaria de Esportes impede jogos e treinos do Usac no Suzanão

O União Suzano Atlético Clube (Usac) recebeu um comunicado da Secretaria de Esportes e Lazer para não atuar em partidas oficiais e até mesmo realizar treinos no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. O Ecus também está na mesma situação. A notificação foi dada após o ato de vandalismo e furto na cabine de controle elétrico do local, ocorrido no último dia 31. Por conta disso, a equipe que atualmente conta com o Sub-16 em competições sofre com a situação e busca alternativas para não sair prejudicado.

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano informou que a ocorrência foi vistoriada por técnicos da pasta na semana passada. Os danos foram de grande valor e o prejuízo inicial foi calculado em mais de R$ 100 mil. De acordo com a pasta, os reparos serão providenciados, mas não a tempo de contemplar os jovens que estão abrigados na unidade e até mesmo em razão dos recursos exigidos para este serviço.

O presidente do Usac, Jorge Firmo, que ocupa as instalações com as equipes sub-16 e sub-19 assinou, no começo desta semana, um termo de comprometimento a desocupar as instalações até sábado. Esse é o prazo para que se encerrem os compromissos desta temporada do clube, assim como o término do ano letivo dos jovens.

A Prefeitura disse em nota que a desocupação do local tem em vista três motivos. São eles o fim do calendário esportivo do clube em 2017 e, portanto, o fim da necessidade de utilização do equipamento público; a necessidade do Poder Público de realizar obras de revitalização e reforma no estádio, para a temporada 2018; e a necessidade de conforto dos jovens abrigados na unidade esportiva, já que o ato de vandalismo e furto ocorrido há seis dias deixou o local sem o fornecimento de energia elétrica.

Em contrapartida, Firmo comentou que o Usac será prejudicado com a decisão do Executivo. Isso porque o time Sub-16 ainda tem mais três jogos para disputar em um torneio da Liga Nacional. "Prejudica bastante. O Sub-12 nem tanto porque já estão na final, mas o Sub-16 sim. Já estamos buscando algum local aqui em Suzano para treinarmos. Sábado é o nosso último dia para sair. Espero que isso não atrapalhe a concentração dos jogadores, que atualmente, são alojados no estádio", lamentou.