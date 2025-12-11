Copa do Brasil classificará dois times à Copa Libertadores em 2026

A partir de 2026, a Copa do Brasil distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores. A novidade foi anunciada pela CBF aos clubes, durante o Conselho Técnico da Série A nesta quinta-feira (11) . A entidade que regula o futebol no país ainda decidirá se a segunda vaga (destinada ao vice-campeão) será para a fase de grupos da Libertadores ou para a etapa classificatória (Pré-Libertadores).

A CBF também está analisando qual será o procedimento caso os dois primeiros colocados na Copa do Brasil também tenham assegurando classificação à Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, a Copa do Brasil classifica apenas o campeão à fase de grupos da Libertadores. Já o Brasileirão dá quatro vagas diretas ao torneio continental e outras duas à Pré-Libertadores.