Copa do Mundo feminina começa hoje com partidas de seleções anfitriãs

Pelo Grupo A, o jogo entre Nova Zelândia e Noruega foi marcado para as 4 horas desta quinta, no Eden Park, na cidade neozelandeza de Auckland. Às 7 horas, pelo Grupo B, Austrália e Irlanda entram em campo no Estádio Olímpico de Sidney, na Austrália.

Além destes dois jogos, outras partidas vão começar no fim da noite desta quinta e no início da madrugada desta sexta-feira (21). Às 23h30 desta quinta, Nigéria e Canadá se enfrentam pelo Grupo B no Melbourne Rectangular, na Austrália. Depois, às 2h de sexta-feira, é a vez de Filipinas e Suíça entrarem em campo no Dunedin Stadium, na Nova Zelândia.

A turma “da madrugada” também poderá assistir Espanha e Costa Rica, às 4h30 desta sexta-feira.

Audiência

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que o futebol feminino registrou um crescimento incrível nos últimos 10 anos e está confiante de que a Copa do Mundo conquistará qualquer um que permaneça cético sobre os méritos do futebol feminino.

O órgão regulador do esporte espera que 2 bilhões de pessoas assistam ao torneio de 64 jogos que está sendo organizado por Austrália e Nova Zelândia.

“Muitas pessoas que acreditam que o futebol feminino ainda não é um grande jogo, ou não é tão divertido ou é uma cópia ruim do futebol masculino ou algo assim - bem, quando eles assistirem a um jogo pela primeira vez, eles realmente vão ver que é um jogo fantástico", disse Infantino. "O nível cresceu incrivelmente nos últimos 10 anos e as melhores estão vindo para cá.”

