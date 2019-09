Copa Integração de Futebol tem semifinalistas definidos

Os times que disputarão a semifinal da 1ª Copa Integração de Futebol de Campo de Suzano foram definidos na última segunda-feira (9), com a conclusão da fase de grupos. A Sabesp terá pela frente o time principal da OAB – ambos garantiram as vagas após vencerem seus adversários na última rodada, OAB Master e GCM, respectivamente –, enquanto o Corpo de Bombeiros pegará a Polícia Militar. Os confrontos ocorrerão na próxima segunda-feira (16) no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão: o primeiro jogo às 19 horas e o segundo às 20h30, respectivamente.

Os vencedores se enfrentarão na final, marcada para ocorrer no dia 23 de setembro (segunda-feira). O Suzanão fica na rua Taiaçupeba, s/n, no Jardim Colorado. A entrada é gratuita. A competição é promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer e tem apoio da Liga Municipal de Futebol de Suzano e da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).