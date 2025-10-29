Copa Mogi de Futebol Amador tem primeiros classificados para as quartas de final

Estão definidos os quatro primeiros times classificados para as quartas de final da 1ª Copa Mogi de Futebol Amador, realizada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e pela Liga Municipal de Futebol. Nas partidas disputadas neste domingo (26/10), Enfrenta, Família, Rubro Negro e Azulão garantiram lugar na próxima fase da competição.

As partidas foram realizadas no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, e foram marcadas pelo equilíbrio. Dos quatro confrontos disputados, três foram decididos na disputa por pênaltis, após empates no tempo normal.

“Estamos entrando nas fases decisivas da Copa Mogi e, com isso, as disputas ficam ainda mais equilibrados, com jogos decididos nos detalhes e muita emoção. Todas as torcidas estão convidadas para ir ao Nogueirão, acompanhar os jogos e vibrar”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib.

No primeiro jogo das oitavas de final, Correndo Pelo Certo e Enfrenta não saíram do 0 a 0 no tempo normal. Com isso, a disputa pela classificação foi para os pênaltis e o Enfrenta levou a melhor por 4 a 3, garantindo seu lugar na próxima fase.

Mais um empate marcou o segundo confronto do dia. Família e Bela Vista ficaram no 1 a 1 e também levaram a decisão para os pênaltis. Nesta disputa, o Família venceu por 3 a 2 e conseguiu sua vaga nas quartas de final.

A partida entre Comercial e Rubro Negro também terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal. Na disputa por pênaltis, a vitória ficou com o Rubro Negro, que garantiu lugar nas quartas de final após vencer por 5 a 3.

Por fim, o Azulão venceu o Bronks por 4 a 0 e também se classificou. A partida teve como destaque a participação ex-jogador do Santos e Flamengo Geuvânio, que entrou em campo para defender o Azulão.

As disputas das oitavas de final da Copa Mogi de Futebol Amador neste final de semana, com jogos no sábado (01/11) e domingo (02/11), também no Nogueirão. A entrada para acompanhar os jogos é gratuita.

No sábado (01/11), às 13h50, Os Zero Um, segundo colocado no Grupo H da primeira fase, enfrenta o Vila Industrial, líder do Grupo G. Na sequência, às 15h50, o Vila São Paulo, que terminou a etapa inicial na liderança do Grupo A, pega o Villa Rica, segundo colocado no Grupo B.

Já no domingo (02/11), as disputas acontecerão pela manhã. Às 8h50, o Fluminense, líder do Grupo C, enfrenta o Baruki, segundo colocado do Grupo D. Fechando as disputas das oitavas de final, o Flamenguinho, primeiro colocado do Grupo E, joga contra o Império, segundo lugar no Grupo F, às 10h45.

A 1ª Copa Mogi de Futebol Amador é realizada em parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Liga Municipal de Futebol, começou no dia 5 de novembro, com a participação de 32 equipes, divididas em oito grupos. Após o final da primeira fase, as duas primeiras colocadas de cada chave se classificaram para as oitavas de final da competição.

O Nogueirão fica na rua Professora Ana Maria Bernardes, s/nº, na Vila Industrial.

Confira os resultados deste domingo (26/10):

Correndo pelo Certo 0 x 0 Enfrenta (nos pênaltis 3x4)

Família 1 x 1 Bela Vista (nos pênaltis 3x2)

Comercial 1 x 1 Rubro Negro (nos pênaltis 3x5)

Azulão 4 x 0 Bronks

Confira os jogos do próximo final de semana:

Sábado (01/11)

13h50 - Os Zero Um x Vila Industrial

15h50 - Vila São Paulo x Villa Rica

Domingo (02/11)

8h50 - Fluminense x Baruki

10h45 - Flamenguinho x Império