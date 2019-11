Copinha: Chape entra no grupo do Usac e Grêmio no do União Mogi

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, nesta quinta-feira (28), os 32 grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Após seis anos fora, Suzano volta a sediar a competição e retorna a participar com o União Suzano Atlético Clube (Usac). Cabeça de chavc do Grupo 22, o time suzanense vai jogar contra a Chapecoense (SC), o União ABC (MS) e o São Raimundo (RR). Já o União Mogi, que sedia e disputa a Copinha pela quinta vez consecutiva, é cabeça de chave do Grupo 21, composto por Grêmio (RS), Real (DF) e Juventus.

Usac

A última participação do Usac na Copa São Paulo aconteceu em 2014. Na época, o time foi anfitrião do grupo que também teve o Audax (SP), JV Lideral (MA) e Vasco (RJ).

Em três jogos, o Javali das Palmeiras acumulou três derrotas e terminou na lanterna da chave.

União Mogi

Além de Suzano, o Alto Tietê também será representado por Mogi das Cruzes. Na última edição, o União Mogi avançou para a segunda fase, com 5 pontos, atrás apenas do líder São Caetano, com 7 pontos. O Santos também estava no grupo, mas foi eliminado. O time mogiano se despediu da competição, em 2019, após perder por 3 a 0 para o Coritiba.

Copinha

Na edição 2020, a Copinha vai reunir 128 equipes durante o mês de janeiro, com final tradicionalmente marcada para o dia 25 no Pacaembu, em comemoração ao aniversário de São Paulo.

Ao contrário de outras edições, não há nenhum clube estrangeiro na disputa.

Atual campeão, o São Paulo defenderá o título em São Bernardo do Campo, contra EC São Bernardo, Operário (PR) e Palmeira (RN).

O Corinthians, maior campeão da competição, foi para o Grupo 11, em Franca, ao lado de Francana, Retrô (PE) e Fluminense (PI).