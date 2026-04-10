sexta 10 de abril de 2026

Jornal Diário de Suzano - 10/04/2026
Esportes

Corinthians derrota Platense na Libertadores na estreia de Diniz

Timão vence por 2 a 0 com gols de Kayke e Yuri Aberto

10 abril 2026 - 11h00Por Agência Brasil
Timão vence por 2 a 0 com gols de Kayke e Yuri Aberto - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na partida que marcou a estreia do técnico Fernando Diniz, o Corinthians derrotou o Platense (Argentina) por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (9) no estádio Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Com os três pontos conquistados fora de casa, o Timão lidera o Grupo E da competição, que também conta com Santa Fe (Colômbia) e Peñarol (Uruguai), que ainda medem forças nesta quinta.

Após um primeiro tempo no qual apresentou muita dificuldade diante de um Platense muito dedicado, o Corinthians abriu o placar aos sete minutos da etapa final com Kayke, que, após receber passe em profundidade de Garro, avançou em velocidade antes de bater por cobertura para superar o goleiro Borgogno.

Aos 24 minutos a equipe de Fernando Diniz chegou ao segundo. E novamente Garro foi o garçom da jogada. Desta vez o argentino lançou para o artilheiro Yuri Aberto, que deu um toquinho de esquerda para marcar e dar números finais ao marcador.