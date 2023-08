Corinthians e Newell's Old Boys se enfrentam pela Sul-Americana

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira às 21h30 pelo segundo jogo das oitavas da Copa Sul-Americana. O Timão enfrenta o Newell’s Old Boys na Argentina.

No jogo de ida a partida acabou em 2 a 1 para o Timão.

O Corinthians encerrou na manhã dessa segunda-feira a preparação para o jogo.

A atividade aconteceu no CT do Grêmio, em Porto Alegre. O Corinthians permaneceu na capital gaúcha após o empate em 2 a 2 com o Internacional, no último sábado.

Uma possível escalação alvinegra para essa terça-feira é: Cássio, Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Maycon, Fausto Vera(Ruan Olveira) e Matheus Araújo; Adson, Guilherme Biro (Wesley) e Yuri Alberto.