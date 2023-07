Corinthians enfrenta o Universitario em Lima por vaga nas oitavas da Sul-Americana

O Corinthians decide nesta terça-feira, às 21h30, uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana com o Universitario, do Peru. O duelo será no estádio Monumental de Lima.

Por ter vencido por 1 a 0 na partida de ida, em Itaquera, o Corinthians tem a vantagem do empate. Caso o Universitario vença pelo placar mínimo, a classificação será decidida nos pênaltis.

A partida terá transmissão do SBT e da ESPN.