Esportes

Corinthians vence o Flamengo e conquista o título da Supercopa Rei

Timão fez 2 a 0 em jogo no Mané Garrincha, em Brasília, na decisão entre os atuais campeões do Brasileirão e Copa do Brasil

01 fevereiro 2026 - 18h49Por Edgar
Gabriel Paulista foi autor do primeiro gol da vitória do TimãoGabriel Paulista foi autor do primeiro gol da vitória do Timão - (Foto: Ton Molina/Getty Images)

O Corinthians venceu, neste domingo (1º de fevereiro), o Flamengo, por 2 a 0, e conquistou o título da Supercopa Rei. O jogo foi no Mané Garrincha, em Brasília, na decisão entre os atuais campeões do Brasileirão e Copa do Brasil.

O primeiro gol do título foi marcado pelo zagueiro Gabriel Paulista, recém-contratado neste começo de temporada, aos 25 minutos do primeiro tempo. Já nos acréscimos da etapa final, Yuri Alberto ampliou para o Timão.

A equipe carioca teve a estreia de Lucas Paquetá, que nesta semana se tornou a maior contratação da história do futebol brasileiro (42 milhões de euros). O meia entrou no segundo tempo, mas pouco conseguiu produzir, já que o Flamengo jogou a etapa final inteira com 10 em campo por conta da expulsão de Carrascal por um lance com Breno Bidon no final do primeiro tempo.

O título mantém a boa fase do Corinthians dentro das quatro linhas. O time agora pensa nas próximas competições e vai agora com a confiança redobrada para os jogos.

