Corrida social será realizada neste mês em Ferraz

A 1ª Corrida Radial vai marcar o calendário anual da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Além da mobilidade humana, a empresa Radial valoriza o cuidado à saúde, a prática de atividades física e o convívio em grupo. A corrida permite isso de forma inclusiva, com estrutura super profissional e, ainda, beneficiará uma entidade social local.

O evento acontecerá em 22 de julho, com largada na Rua Godofredo Osório Novaes, 450 (em frente a garagem da Radial Transportes), às 07h30 para a corrida e, às 07h40, para a caminhada.

A Radial vai oferecer estacionamento totalmente gratuito ao lado da garagem. A duração da prova será de, no máximo, duas horas e trinta minutos. A disputa se dará nas categorias individual masculino e individual feminino, nas provas de 6,6 quilômetros (km) e caminhada de 2,5 km.

A premiação com troféus será para os três melhores colocados, no masculino e no feminino, na classificação geral (que tem como critério finalizar a prova em menor tempo) e também para os três melhores colocados em outras quatro categorias divididas por faixa etária. Sendo elas: 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos.

Detalhes

Os participantes terão direito a um kit exclusivo contendo camiseta de poliamida, número de peito, chip de cronometragem, alfinetes e medalha (pós prova, inclusive para caminhada), frutas. Como parte da infraestrutura farão parte dois pontos de hidratação, ambulância, estacionamento gratuito, segurança e guarda volumes.

Os kits serão entregues na F3 Academia, no centro de Poá, na Rua 26 de março, 117 (sobreloja) no próximo dia 20, das 9 às 17 horas e, no dia 21, das 8 às 14 horas.

Contemplados

Nessa primeira edição quem será beneficiado com parte da renda (R$ 5 de cada inscrição) será a O.F.M de Assistência Social Betânia Lar da Criança , localizada na Av. XV de Novembro, 1425, Vila Nova, em Ferraz de Vasconcelos.

Dúvida

Para dúvidas sobre a corrida, seguem canais de contato: e-mail: contato.corridaradial@gmail.com ou mensagens via whatsapp (11) 972617545 – (11)967223352.