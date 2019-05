De casa nova, União Mogi faz jogo-treino diante do Sãocarlense

O União Mogi realiza um jogo-treino contra o Grêmio Sãocarlense nesta quinta-feira (16), às 15 horas, no Clube de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos de Mogi das Cruzes, situado no Distrito de Biritiba Ussu. O adversário também disputa o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. A equipe do interior atualmente ocupa a última colocação do Grupo 2 da competição com 4 pontos. O União Mogi é o sexto colocado do Grupo 5 com 3 pontos.

De acordo com Gelson Fogazzi, técnico do União Mogi, a movimentação vai servir para que ele comece a definir o time que enfrentará o Joseense no próximo domingo (19), em São José dos Campos, na abertura do returno da primeira fase da Segundona. "Neste jogo-treino vamos observar os jogadores que estarão à disposição e até sexta-feira devemos definir quais atletas que vão viajar para esta partida", frisou o técnico, sem dar detalhes se repetirá a formação que iniciou o jogo diante do Manthiqueira.

Desfalque certo é o lateral direito Tiago Santos, que tomou o terceiro cartão amarelo diante do Manthiqueira no último domingo (12) e vai cumprir suspensão automática. A tendência é a de que Caio Vinícius, que chegou a atuar em algumas partidas como volante, atue em sua real posição.

Além de Tiago Santos, o técnico Gelson Fogazzi e o auxiliar técnico Lúvio Trevisam pegaram um jogo de suspensão por terem sido expulsos diante do Paulista, em partida disputada em Jundiaí e também não vão poder ficar no banco de reservas.

Nova casa

O Clube de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos de Mogi das Cruzes será a nova sede do União Mogi até o final do Campeonato da Segunda Divisão. Elenco e comissão técnica já estão instalados no local, que será o Centro de Treinamento (CT) do Alvirrubro, que tem um amplo espaço em meio à natureza e oferece salas administrativas, casas para acomodação dos atletas e comissão técnica, campos de futebol, piscina, churrasqueiras e até um lago. O União Mogi já utilizou o Clube de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos em Biritiba Ussú como CT há dois anos.