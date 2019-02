De volta ao NBB, Mogi Basquete recebe o Vasco nesta quarta no Hugão

Após participação na Liga das Américas, o Mogi das Cruzes/Helbor volta ao NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) para enfrentar o Vasco da Gama nesta quarta-feira (13), às 20 horas, no Ginásio Hugo Ramos. Os mogianos vão em busca de mais uma vitória na competição para se firmarem entre os quatro primeiros colocados. A equipe, que é a quarta com 14 triunfos em 19 jogos, irá enfrentar um adversário que vem de três derrotas seguintes no Brasileiro e ocupa a 12ª posição na tabela.

O grupo realizou mais dois treinos preparatórios para a partida desta terça e também para o jogo contra o Paulistano/Corpore, na sexta (15), às 21h10. Pela manhã, com trabalho tático/coletivo e à tarde com arremessos. “Serão dois jogos de extrema importância para a gente, matematicamente falando. Temos ótimas condições de terminarmos em quarto lugar, se vencermos estes jogos. Ganhamos do Vasco no Rio, mas é um time que trouxe o Caião [Torres], que está jogando super bem. Então, vamos focar e trabalhar duro para buscar essas duas vitórias”, ressalta o pivô JP Batista.

No primeiro turno, jogando em São Januário, o Mogi das Cruzes/Helbor venceu os vascaínos por 88 a 75. Dois jogadores desfalcarão a equipe no confronto: Fabricio Russo, suspenso preventivamente, e José Carlos, que passou por uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo. A partida de amanhã terá transmissão ao vivo pelo Twitter da Liga Nacional de Basquete (@NBB).